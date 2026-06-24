Miércoles helado en la Provincia: rige alerta por bajas temperaturas

Tras la jornada de este miércoles 24 de junio, considerada una de las más frías del año en gran parte de la provincia de Buenos Aires, las condiciones meteorológicas continuarán dominadas por el aire polar durante los próximos días. Los especialistas prevén mañanas con heladas, temperaturas muy bajas y escasa nubosidad, aunque hacia el fin de semana podría registrarse una lenta recuperación térmica.

Jueves 25

Se espera una mañana muy fría con mínimas cercanas a los 0°C en sectores del interior bonaerense y heladas generalizadas. Durante la tarde las temperaturas oscilarán entre 10°C y 13°C, con cielo parcialmente nublado.

Viernes 26

Continuará el ambiente invernal, con mínimas muy bajas y máximas que podrían ubicarse entre 11°C y 14°C. El cielo se presentará parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones significativas.

Sábado 27

Las temperaturas comenzarían a mostrar un leve ascenso. Persistirán las mañanas frías, aunque las máximas podrían superar los 14°C en varias localidades bonaerenses. El tiempo se mantendría estable y con buena presencia de sol.

Domingo 28

Se perfila como una jornada algo menos rigurosa en cuanto al frío, con mínimas todavía bajas pero máximas más agradables durante la tarde. No obstante, el ambiente continuará siendo típicamente invernal.

¿Seguirán las heladas?

Los modelos meteorológicos indican que las heladas podrían repetirse durante varias madrugadas consecutivas en el centro y sur de la provincia. Además, nuevas irrupciones de aire frío mantienen la posibilidad de temperaturas inferiores a las normales para esta época del año.

Desde los organismos meteorológicos recomiendan continuar tomando precauciones ante las bajas temperaturas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.