Mejora el clima en la Provincia: Temperaturas en ascenso y días cálidos desde este lunes

La semana en la Provincia de Buenos Aires comienza con un notable ascenso en las temperaturas, tal como lo ha confirmado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico anticipa días cálidos y algunas posibilidades de lluvias intermitentes.

¿Cómo estará el clima?

Para hoy, se prevé un cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados. Las condiciones se tornarán inestables durante la tarde del martes, cuando existan probabilidades de lluvias. A lo largo de la semana, se espera que las temperaturas continúen en ascenso, superando los 25 grados y alcanzando hasta 29 grados el viernes.

¿Qué pronóstico se espera en la costa atlántica?

En Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell el Partido de La Costa, se anticipa un comienzo de semana sin lluvias, aunque se pronostican algunas precipitaciones para la tarde del martes. El clima se estabilizará posteriormente, manteniendo temperaturas cálidas que llegarán hasta los 27 grados hacia finales de la semana.

La mejora en las temperaturas podría influir en diversas actividades al aire libre en la Región. Especialmente, los sectores vinculados al turismo y la recreación pueden beneficiarse de esta tendencia calurosa, lo que se espera impulse el movimiento en las localidades costeras y sus alrededores.