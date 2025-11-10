Mejora el clima en la Provincia: Temperaturas en ascenso y días cálidos desde este lunes

Ignacio Hernández
Dia agradable soleado primavera clima

La semana en la Provincia de Buenos Aires comienza con un notable ascenso en las temperaturas, tal como lo ha confirmado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico anticipa días cálidos y algunas posibilidades de lluvias intermitentes.

¿Cómo estará el clima?

Para hoy, se prevé un cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados. Las condiciones se tornarán inestables durante la tarde del martes, cuando existan probabilidades de lluvias. A lo largo de la semana, se espera que las temperaturas continúen en ascenso, superando los 25 grados y alcanzando hasta 29 grados el viernes.

.900 millones para asistir a municipios afectados por inundaciones en Provincia de Buenos Aires
Mirá también:

$1.900 millones para asistir a municipios afectados por inundaciones en Provincia de Buenos Aires

¿Qué pronóstico se espera en la costa atlántica?

En Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell el Partido de La Costa, se anticipa un comienzo de semana sin lluvias, aunque se pronostican algunas precipitaciones para la tarde del martes. El clima se estabilizará posteriormente, manteniendo temperaturas cálidas que llegarán hasta los 27 grados hacia finales de la semana.

La mejora en las temperaturas podría influir en diversas actividades al aire libre en la Región. Especialmente, los sectores vinculados al turismo y la recreación pueden beneficiarse de esta tendencia calurosa, lo que se espera impulse el movimiento en las localidades costeras y sus alrededores.

Cámara de Diputados bonaerense avanza en la prohibición de apuestas online en escuelas
Mirá también:

Cámara de Diputados bonaerense avanza en la prohibición de apuestas online en escuelas
ETIQUETAS
Compartir este artículo
¿Por qué se celebra hoy el Día de la Tradición?
Nacionales
motociclista muerto azul
Tragedia en Azul: un motociclista murió tras ser embestido por un camión ¿Fue intencional?
Provincia
Dia agradable soleado primaveral clima
Domingo primaveral en la provincia de Buenos Aires antes del regreso de las lluvias
Provincia
Alberto Fernández
Alberto Fernández volvió al ruedo político y elogió a Kicillof rumbo a 2027
Nacionales
dia de la tradicion clima
Día de la Tradición con clima primaveral… pero atención, ¿vuelven las lluvias?
Provincia
futbol pelota libre tv
Superclásico HOY: Dónde y Cómo Ver Boca vs. River EN VIVO
Sociedad
Colapinto largará 15° en el Gran Premio de EE.UU. tras un buen desempeño en la clasificación
¿Cómo y dónde ver la F1 en vivo? Alternativas gratuitas y pagas
Sociedad

Más leídas