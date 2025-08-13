banner ad

Mar del Plata enfrenta un alarmante 23,5% de pobreza multidimensional en 2025

Andrea Fernández
Mar del Plata enfrenta un alarmante 23,5% de pobreza multidimensional en 2025

Un análisis reciente de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la ONG Mar del Plata Entre Todos revela que el 23,5% de los hogares en Mar del Plata se encuentra bajo la línea de pobreza multidimensional. Este porcentaje, aunque inferior al máximo histórico de 2020 que alcanzó el 28,1%, se queda por encima del 18,7% registrado en 2018.

¿Cuáles son las carencias más preocupantes?

Más de la mitad de los hogares, un 52%, enfrenta al menos una privación básica. Además, el 35,1% de las familias sufre dos o más privaciones al mismo tiempo, que afectan áreas como la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Esta realidad configura un núcleo de pobreza resistente, que persiste a pesar de ciertas mejoras en el ámbito laboral.

Último día de “mini primavera” antes de la llegada del frío extremo
Mirá también:

Último día de “mini primavera” antes de la llegada del frío extremo

¿Cómo se refleja el empleo en esta situación?

La tasa de desocupación ampliada ha disminuido notablemente, pasando del 27,9% en 2020 al 6,4% en 2024. Asimismo, la población activa sin ingresos ha caído del 17,4%% al 5,9%%. El ingreso laboral ha recuperado su peso, representando el 97%% del total familiar tras haber alcanzado solo el 54,4%% en los momentos más críticos de la pandemia. A pesar de estas estadísticas, la informalidad, los bajos salarios y la reducción de las ayudas sociales obstaculizan una mejora real en las condiciones de vida.

¿Qué está ocurriendo con los planes sociales?

La cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ha reducido a 6,6%% de los hogares en 2024, la mitad de lo que era en 2023 y muy distante del 16,7%% de 2020. Igualmente, la Beca Progresar ha pasado de beneficiar al 3%% de las familias a solo un 0,6%% en la actualidad. Este retroceso ha debilitado la capacidad del Estado para mitigar el impacto de la crisis, evidenciando que la pobreza en Mar del Plata se presenta como un problema estructural, con numerosas familias enfrentando múltiples privaciones simultáneas.

Otro suicidio en el hotel Dazzler de La Plata: ya son dos en menos de un año
Mirá también:

Otro suicidio en el hotel Dazzler de La Plata: ya son dos en menos de un año
ETIQUETAS
Compartir este artículo
FENTANILO
Ya son casi 100 las muertes por fentanilo contaminado
Nacionales
feriados infozona
Agosto llega con un fin de semana largo que combina un feriado y un día no laborable
Nacionales
INTA
El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso
Nacionales
kayak
Multan a prestador de servicios de kayak tras vuelco que puso en riesgo a turistas bonaerenses
Nacionales
Desde Mar del Plata también piden al Gobierno que restituya el finde largo de octubre
Provincia
Siguen los días primaverales… pero no por mucho: ¿Vuelve el frío polar?
Provincia
Orquesta escuela chascomus
La Orquesta-Escuela de Chascomús brilló en la televisión y recaudó una suma millonaria
Chascomús

Más leídas