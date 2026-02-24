Manejaba totalmente borracho en la Ruta 11: tenía 2,26 de alcohol en sangre

Francisco Díaz
vorracho en ruta 11a

Un conductor fue detenido en plena madrugada cuando circulaba completamente borracho por la Ruta 11, poniendo en peligro su vida y la de todos los que transitaban por la zona.

El operativo se realizó el 23 de febrero a la altura del kilómetro 529, donde personal del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires detectó que un vehículo avanzaba haciendo maniobras en zigzag, invadiendo carriles y generando una situación de extremo riesgo.

Los agentes decidieron intervenir de inmediato. Al obligarlo a detenerse y descender del vehículo, la escena fue clara: el hombre apenas podía hablar con normalidad y tenía serias dificultades para mantenerse en pie.

El test de alcoholemia confirmó lo evidente. El resultado fue alarmante: 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante semejante nivel de intoxicación, se procedió a la retención inmediata de la licencia de conducir y se dio intervención al Juzgado de Faltas correspondiente, que ahora deberá definir las sanciones.

Desde el área de Transporte remarcaron que este tipo de controles son clave para evitar tragedias en las rutas bonaerenses. Conducir en estado de ebriedad no es una imprudencia menor: es una conducta que puede terminar en consecuencias irreparables para muchas familias.

Los operativos continuarán intensificándose en distintos corredores viales de la provincia para reforzar la seguridad y hacer cumplir la normativa vigente.

