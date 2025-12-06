Luis Caputo sostiene que la provincia de Buenos Aires no cumple con la ley fiscal y no puede endeudarse

En una reciente entrevista con el canal A24, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó preocupaciones sobre el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal por parte de la provincia de Buenos Aires, liderada por el gobernador Axel Kicillof. Durante la charla, el funcionario se refirió a la aprobación de un endeudamiento provincial de aproximadamente tres mil quinientos millones de dólares, parte del cual está destinado a la refinanciación de deudas y a gastos corrientes.

Caputo advierte sobre la ley de responsabilidad fiscal

Caputo enfatizó que las provincias deben contar con una autorización nacional para acceder a este tipo de financiamiento. En este sentido, subrayó la importancia de la regulación existente desde 2004, que establece que las provincias se comprometen a no contraer nueva deuda en caso de que sus gastos corrientes superen la inflación. Según el ministro, la Provincia de Buenos Aires no está cumpliendo con esta normativa.

“Hoy, los gastos corrientes están aumentando por encima de la inflación. Por lo tanto, la nueva deuda no debería estar habilitada”, afirmó Caputo, quien contextualizó su declaración en el marco de un creciente desajuste entre los gastos y los ingresos de la provincia.

Advertencias y responsabilidades fiscales

El ministro identificó al secretario de Hacienda, Carlos Guzmán, como el responsable de transmitir este mensaje a las provincias, subrayando que el ajuste en las finanzas provinciales es un requisito para obtener nuevas autorizaciones de financiamiento. “Las provincias deben acomodarse a esta realidad”, reiteró Caputo.

La distinción entre nueva deuda y refinanciación fue otro de los puntos abordados por el ministro, quien destacó que el control de la Nación recae principalmente sobre las operaciones que incrementan efectivamente el pasivo de las provincias.

Financiamiento y autonomía provincial

Caputo también se refirió a las dificultades que enfrentan las provincias al buscar financiamiento, resaltando que el costo argentino está cada vez más concentrado en las jurisdicciones locales. “Hemos reducido impuestos y estabilizado la macroeconomía, lo que ayuda a bajar el costo”, afirmó.

Respecto a la autonomía financiera de las provincias, sugirió la necesidad de modificar las estructuras tributarias a nivel provincial y municipal. “Es fundamental que dejen de cobrar tasas distorsivas y que se reduzcan impuestos que gravan la actividad económica”, propuso el ministro.

El dilema del endeudamiento en PBA

Actualmente, la provincia de Buenos Aires enfrenta este dilema tras obtener la aprobación de un marco legal que le permite endeudarse. Sin embargo, el gobierno nacional insiste en que el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal es esencial para limitar esa operatoria.

Las declaraciones de Caputo ponen de manifiesto la tensión entre la necesidad de financiamiento de las provincias y la observancia de las normas fiscales nacionales. La administración económica busca priorizar el reordenamiento de gastos y una reducción progresiva de tributos locales, enfatizando la importancia de un marco normativo que regule el acceso a crédito.