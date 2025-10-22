Los padres de Catalina celebran su recuperación tras la explosión en Pergamino

Desde la puerta del hospital Garrahan, los padres de Catalina, una niña que sufrió graves heridas tras una explosión durante una feria de ciencias en Pergamino, anunciaron que su hija continúa recuperándose en una sala común. “Es una felicidad enorme”, comentaron en una entrevista con Telenoche.

El Accidente Durante la Feria de Ciencias

Catalina, que visitaba a sus tíos en la localidad bonaerense de Rancagua, asistió a un evento en una escuela donde un experimento salió mal, resultando en una explosión. Tras el incidente, la niña fue trasladada al hospital en estado crítico. Su familia manifestó su consternación en esos momentos de crisis: “Era un momento de felicidad y en un segundo terminó acá”, relató uno de sus padres.

La niña sufrió severos daños en la cara, afectando uno de sus ojos y el maxilar. Los médicos realizaron una compleja operación que duró 11 horas para extraer una esquirla de metal que se había incrustado en su cráneo.

Avances en la Recuperación de Catalina

Recientemente, sus padres informaron que Catalina ha progresado y ha pasado de terapia intensiva a una sala común. “Está bien, va mejorando”, señalaron. En tan solo una semana, su situación ha mejorado considerablemente, lo que trae alivio a su familia. “De venir de una cirugía tan importante a estar en sala común es una felicidad enorme. Podemos estar más con ella”, expresaron.

La familia describió su angustia al enterarse de la explosión. “Estábamos con mi mamá en el hospital porque la iban a operar, y cuando llegamos al pueblo, nos avisan que la nena había tenido un accidente. No sabíamos lo que había pasado, nos encontramos con esta tragedia”, narraron.

La Esperanza de una Plena Recuperación

Los padres de Catalina han estado a su lado durante toda la recuperación, celebrando cada pequeño avance. “Lo importante es que se recupere lo mejor posible”, enfatizaron, destacando la importancia de la presencia familiar en estos momentos difíciles.

El caso ha conmovido a la comunidad, generando una oleada de apoyo y buenas energías hacia la pequeña Catalina y su familia en su proceso de sanación.