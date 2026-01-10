Los judiciales levantan la voz y exigen reabrir las paritarias en la Provincia

La tensión entre los sindicatos y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se intensifica, con la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) uniéndose al reclamo de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) por la reapertura de paritarias. Este reclamo se produce en un contexto de creciente descontento entre los trabajadores estatales debido a la inflación y la erosión del poder adquisitivo.

La AJB presentó una nota formal al Ministerio de Trabajo, encabezado por Walter Correa, demandando la “urgente” reapertura de las negociaciones salariales. El sindicato hizo hincapié en que la Provincia debería haber convocado a los trabajadores en los primeros días de enero, algo que hasta el momento no ha sucedido.

Desde el sindicato señalaron que la última reunión con las autoridades tuvo lugar el 23 de diciembre, y desde entonces no han recibido novedades. Este retraso ha provocado una “gran preocupación” entre los empleados judiciales, quienes ven cómo la situación económica sigue deteriorando su salario real.

La AJB destacó que su reclamo no es solo procedimental, sino que está íntimamente relacionado con el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo. Además de discutir salarios, el gremio busca abrir un espacio para abordar un conjunto de demandas estructurales que se han acumulado con el tiempo.

El reclamo de la AJB se da después de que Axel Kicillof, gobernador de la provincia, dirigiera una reunión con los sindicatos estatales el 22 de diciembre. En ese encuentro, el Ejecutivo decidió dejar abierta la negociación paritaria, sugiriendo que las definiciones quedarían pendientes para enero. Sin embargo, a medida que avanza la primera semana de 2026, no ha habido convocatoria ni oferta concreta, lo que ha exacerbado el malestar entre los trabajadores.

La discusión salarial se presenta como uno de los principales temas del inicio del año en la provincia. Los sindicatos buscan recomponer salarios frente a la inflación de 2025, incluso exigiendo retroactivos, aunque reconocen que esto puede ser complejo dadas las condiciones fiscales actuales.

El análisis del año anterior dejó a los gremios con un sentimiento de insatisfacción: no hubo bono, los aumentos llegaron con retraso, y los porcentajes acordados no compensaron la suba de precios. Esta situación ha elevado las expectativas para enero, ahora marcado por formales reclamos y advertencias por parte de los sindicatos.

En este contexto, se evalúan opciones intermedias, como recomposiciones parciales o esquemas temporales que permitan mitigar la pérdida salarial mientras se negocia un acuerdo más amplio. Con UPCN y los judiciales como protagonistas, las paritarias bonaerenses se han convertido en un punto crítico de tensión política y sindical para el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.