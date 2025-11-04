La VTV bonaerense se renueva: ahora podés sacar turno, chatear y denunciar estafas desde tu celular

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que busca garantizar que los autos circulen en condiciones seguras y prevenir accidentes. En la provincia de Buenos Aires, este trámite es fundamental para evitar sanciones como multas elevadas o la retención del vehículo, por lo que su vigencia debe mantenerse al día.

La nueva plataforma digital de la VTV bonaerense

Durante las últimas semanas, la VTV de la Provincia de Buenos Aires presentó una nueva página web que apunta a simplificar y agilizar todos los trámites relacionados con el servicio. El sitio, fue diseñado para ser más seguro, accesible desde celulares y adaptado a las necesidades actuales de los conductores.

Entre las principales funciones que ofrece se destacan:

Gestión de turnos online de manera rápida, sin intermediarios ni demoras.

de manera rápida, sin intermediarios ni demoras. Consulta de vencimientos e historial de inspecciones en un solo lugar.

de inspecciones en un solo lugar. Chat digital para atención personalizada , disponible directamente desde la web.

, disponible directamente desde la web. Mapa interactivo con todas las plantas oficiales habilitadas en la provincia.

con todas las plantas oficiales habilitadas en la provincia. Sistema de denuncias anónimas para reportar sitios falsos y realizar seguimiento del caso.

Estas herramientas buscan modernizar los servicios y ofrecer una experiencia más transparente y confiable para los usuarios.

Denuncias anónimas contra sitios falsos

Una de las novedades más importantes de la nueva plataforma es la posibilidad de realizar denuncias anónimas contra páginas o talleres no autorizados. El objetivo es prevenir estafas y proteger a los conductores que buscan reservar su turno o pagar el trámite.

La función permite enviar reportes directamente desde el portal oficial, con seguimiento del caso y sin necesidad de brindar datos personales. Esta medida apunta a combatir el aumento de sitios falsos que cobran tarifas indebidas o prometen turnos rápidos por fuera del sistema.

Advertencia ante fraudes telefónicos y digitales

Desde la VTV bonaerense también recordaron la importancia de mantenerse alerta frente a los fraudes telefónicos y digitales, como el vishing (llamadas falsas) o el wangiri (llamadas cortas que inducen a devolver la comunicación).

Para evitar engaños, se recomienda:

Utilizar siempre los canales oficiales del Gobierno bonaerense.

del Gobierno bonaerense. Evitar brindar datos personales o bancarios a desconocidos.

a desconocidos. No ingresar a enlaces sospechosos que lleguen por mensaje o correo electrónico.

Con estas mejoras y advertencias, la VTV busca ofrecer un servicio más moderno, seguro y confiable, acompañando la digitalización de los trámites públicos en la Provincia de Buenos Aires.