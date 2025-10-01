La revolución silenciosa de WhatsApp: las funciones clave que ya podés usar (y las que se vienen)

WhatsApp no para. La app de mensajería más usada en Argentina y el mundo sigue renovando sus herramientas para que no solo chateemos, sino que también organicemos, personalicemos y, sobre todo, mantengamos nuestra privacidad al día.

Acá te contamos cuáles son las funciones más importantes que ya están disponibles o que llegan en breve, y que van a cambiar la forma en que te comunicás a diario.

Productividad y organización: la oficina de bolsillo

Los grupos y el día a día se vuelven más sencillos gracias a herramientas que integran funciones que antes tenías que buscar en otras apps.

Creación de eventos: Ahora podés organizar encuentros o reuniones directamente en cualquier chat de grupo o incluso individual. Al crear un evento, todos los miembros pueden confirmar si asisten, si no van o si es un quizás. Lo mejor: se puede fijar en la parte superior del chat y la app te envía un recordatorio.

Ahora podés organizar encuentros o reuniones directamente en cualquier chat de grupo o incluso individual. Al crear un evento, todos los miembros pueden confirmar si asisten, si no van o si es un quizás. Lo mejor: se puede fijar en la parte superior del chat y la app te envía un recordatorio. Escaneo de documentos nativo: Olvidate de tener que descargar otra aplicación para digitalizar papeles. En cualquier chat, al adjuntar un documento, ya aparece la opción Escanear documento . Activás la cámara, detecta los bordes del papel automáticamente y te genera un archivo PDF listo para enviar, incluso si son varias páginas.

Olvidate de tener que descargar otra aplicación para digitalizar papeles. En cualquier chat, al adjuntar un documento, ya aparece la opción . Activás la cámara, detecta los bordes del papel automáticamente y te genera un archivo PDF listo para enviar, incluso si son varias páginas. Transcripción de audios: Una función que muchos pedían. Si te mandan un mensaje de voz y no podés escucharlo en ese momento (en el colectivo, en una reunión), podés activar la transcripción. Mantenés pulsado el audio y elegís la opción Transcribir para leer el contenido al instante.

Seguridad y personalización al extremo

El foco en la privacidad y en darle a cada usuario más control sobre su experiencia es clave en las últimas actualizaciones.

Código secreto para chats restringidos (ocultos): Ya existía la opción de “restringir” chats para que solo se accediera con huella o Face ID. Ahora, podés hacer que esa carpeta de chats restringidos desaparezca por completo de la pantalla principal. Para verlos, solo tenés que escribir un código secreto (una palabra o frase) en la barra de búsqueda de WhatsApp. Máxima discreción.

Ya existía la opción de “restringir” chats para que solo se accediera con huella o Face ID. Ahora, podés hacer que esa carpeta de chats restringidos desaparezca por completo de la pantalla principal. Para verlos, solo tenés que escribir un (una palabra o frase) en la barra de búsqueda de WhatsApp. Máxima discreción. Temas con inteligencia artificial (IA): Podés darle una vuelta de tuerca a la estética de tus chats. La IA de Meta permite crear fondos y temas personalizados para cada conversación, eligiendo colores, estilos y temáticas. Ojo, estos cambios de diseño son solo visibles para vos.

Podés darle una vuelta de tuerca a la estética de tus chats. La IA de Meta permite crear fondos y temas personalizados para cada conversación, eligiendo colores, estilos y temáticas. Ojo, estos cambios de diseño son solo visibles para vos. Live Photos y videos en movimiento: Si usás iPhone y capturás una Live Photo o enviás videos con movimiento en Android, WhatsApp ya permite compartirlos en ese formato dinámico.

Las funciones que se vienen: la IA al rescate

En las versiones de prueba (beta) ya se ven herramientas que prometen transformar la forma en que consumís los chats más cargados.

Próxima función Para qué sirve Impacto en el usuario Resúmenes de chat con IA Genera un resumen de conversaciones muy largas (ej. en grupos) para que no tengas que leer cientos de mensajes. Ahorro de tiempo en grupos activos. Recordatorios de mensajes Permite configurar un aviso (2, 8, 24 horas o personalizado) para volver a un mensaje que te olvidaste de responder. Mayor productividad y fin a los “visto y olvido”. Reacciones con stickers Extiende la opción de reacción más allá de los emojis, permitiendo usar cualquier sticker de tu colección. Mayor expresividad y personalización.

En resumen, la plataforma está evolucionando para ser más que una simple herramienta de mensajería. Ahora, también es un gestor de eventos, un escáner de documentos y un asistente personal que, con la ayuda de la inteligencia artificial, busca simplificarte la vida en cada conversación. Asegurate de tener la última versión para no perderte ninguna de estas novedades.