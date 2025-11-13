La Provincia pide al Gobierno Nacional fondos para reactivar 1000 obras abandonadas

Ignacio Hernández
Kicillof firmó contratos para fortalecer a los municipios en medio de la crisis económica

En un giro político, el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, ha dirigido una solicitud formal al Ejecutivo nacional, reclamando la devolución de fondos y la reactivación de obras esenciales en el territorio provincial.

Reclamo de Fondos Perdidos

Bianco argumenta que el gobierno nacional ha “quitado a los bonaerenses” una cantidad significativa de recursos, impactando en diversas áreas del desarrollo provincial. En su declaración, el ministro subrayó que estos fondos son cruciales para hacer frente a las necesidades de la población y garantizar la ejecución de políticas públicas efectivas.

Johnny Depp deslumbró en La Plata: una multitud lo recibió en Plaza Moreno
Mirá también:

Johnny Depp deslumbró en La Plata: una multitud lo recibió en Plaza Moreno

El Estado de las Obras Abandonadas

Además del reclamo financiero, Bianco destacó la necesidad urgente de reactivar 1000 obras que, según él, quedaron “abandonadas” en la provincia. Estas obras abarcan desde infraestructura vial hasta proyectos de acceso a servicios básicos, que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos bonaerenses.

El ministro hizo un llamado a la colaboración entre el gobierno nacional y provincial, enfatizando que el trabajo conjunto es esencial para revertir esta situación y avanzar hacia el desarrollo sostenido del territorio.

Impacto en la Población Bonaerense

El impacto de estas acciones podría ser significativo. La falta de inversión ha llevado a un estancamiento en la implementación de proyectos fundamentales, lo que a su vez afecta la economía local y la capacidad del gobierno provincial para responder a las demandas de la ciudadanía.

El siguiente cuadro muestra un resumen de los puntos significativos del reclamo de Bianco:

Aspecto Detalles
Reclamo de fondos Fondos que el gobierno nacional supuestamente ha retirado
Número de obras 1000 obras abandonadas en la provincia
Áreas afectadas Infraestructura vial, acceso a servicios básicos

La respuesta del gobierno nacional a esta solicitud está aún por definirse, pero el reclamo de Bianco pone de manifiesto la urgencia de una solución para abordar las necesidades críticas de la provincia. Con el futuro económico y social de Buenos Aires en juego, el desarrollo de este conflicto será observado de cerca por todos los actores políticos y ciudadanos involucrados.

La Provincia confirma que colegios privados con subsidio seguirán bajo control estatal
Mirá también:

La Provincia confirma que colegios privados con subsidio seguirán bajo control estatal
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Dilan Gonzalez
Conmoción: un futbolista de 17 años que firmó con Vélez murió ahogado
Nacionales
auto despiste mar chiquita
Accidente en Ruta 2: Una abeja provocó un impactante despiste y un enorme susto
Mar Chiquita
casa incendiada mdq
Denuncia de abuso en una escuela de Mar del Plata derivó en violencia e incendio de una vivienda
Provincia
Kicillof presenta su plan económico ante intendentes y legisladores para evitar el estancamiento
CARBAP critica al gobierno de Kicillof por aumentar impuestos en plena inundación
Provincia
dylan
Murió Dylan, el perro del ex Presidente Alberto Fernández
Nacionales
la suipachense
Otro golpe a la industria láctea: quebró La Suipachense y 140 trabajadores quedaron en la calle
Provincia
Cuenta DNI: cómo acceder a préstamos de hasta 600.000 pesos de ANSES
Familias argentinas necesitan más de un millón para no caer en la pobreza, según el INDEC
Sociedad

Más leídas