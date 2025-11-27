La Provincia de Buenos Aires aprobó la ley que impulsa la industria audiovisual y el empleo

La provincia de Buenos Aires aprobó en la madrugada del 27 de noviembre de 2025 una ley que reconoce al sector audiovisual como una actividad productiva y estratégica. Este avance legislativo, muy esperado por los actores del rubro, establece un Fondo de Fomento y un marco integral destinado a impulsar el empleo, atraer inversiones y preservar el patrimonio cultural.

Aprobación de la ley de promoción y desarrollo audiovisual

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual, que responde a las demandas históricas del sector y al trabajo conjunto de la Multisectorial Audiovisual. La ley fue impulsada por el gobernador Axel Kicillof, quien destacó su importancia para el desarrollo de la industria nacional.

El objetivo principal de la norma es promover la producción de contenidos de calidad y garantizar el acceso de la población a una oferta cultural plural y diversa. El texto fue aprobado en noviembre en Diputados y, tras su sanción en el Senado, se convirtió en ley.

La normativa define a la actividad audiovisual como una industria capaz de generar empleo y dinamizar la economía, asegurando al mismo tiempo el acceso a bienes culturales. A través de un marco integral, se declara formalmente la actividad como industria productiva y establece una definición moderna que incluye ficción, documental, animación, videojuegos y tecnologías inmersivas como la realidad virtual.

Entre las principales herramientas que contempla la ley se encuentran mecanismos de incentivo a la inversión y la creación de un Fondo de Fomento Audiovisual, orientado a promover la contratación de técnicos, artistas y equipos locales. Asimismo, incorpora políticas dirigidas a la preservación, conservación y difusión del patrimonio audiovisual provincial, con la meta de resguardar la memoria cultural y facilitar el acceso a la ciudadanía.

El senador provincial Emmanuel Santalla celebró la sanción de la ley, subrayando que representa no solo un reconocimiento a los cineastas, técnicos y artistas, sino también una herramienta concreta de desarrollo económico. Según Santalla, al declarar la actividad audiovisual como productiva y estratégica, se establece un marco que brindará certidumbre para atraer inversiones, crear Fondos de Fomento y multiplicar el empleo de calidad en toda la provincia.

Además, la ley busca promover la producción de contenidos en lenguas originarias, proteger la diversidad cultural, definir un nuevo régimen de licencias para los servicios de comunicación audiovisual, así como establecer medidas para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito audiovisual, incluyendo sanciones para quienes incumplan las normativas.