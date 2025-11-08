La Noche de los Museos: más de 100 espacios culturales abren sus puertas en Buenos Aires

Este 8 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires celebra la 21.ª edición de La Noche de los Museos, una ocasión única para explorar la rica oferta cultural de la metrópoli. Más de 100 museos y espacios culturales abrirán sus puertas, ofreciendo actividades especiales para todos los públicos.

¿Cómo utilizar el Pase Libre durante La Noche de los Museos?

El Pase Libre proporciona acceso gratuito al transporte público en la ciudad, facilitando la visita a diferentes museos. Esta iniciativa es clave para que los vecinos y turistas puedan disfrutar de la noche sin preocuparse por los costos de traslado.

Los detalles del Pase Libre son los siguientes:

Colectivos: Desde las 18 h del 8/11 hasta las 03 h del 9/11 .

Subte: Líneas B y D desde las 19 h hasta las 02 h del 9/11 ; otras líneas, A, E, C, H, y Premetro, hasta el cierre de servicio.

Ecobici: Hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno, desde las 19 h del 8/11 hasta las 03 h del 9/11 .

Ebus (buses eléctricos): Entre La Usina del Arte y Retiro desde las 18 h del 8/11 hasta las 03 h del 9/11, cada 15 minutos.

Se recomienda descargar el PDF del Pase Libre y presentarlo para acceder al transporte gratuito durante el evento.

La Noche de los Museos: la programación completa

La celebración de La Noche de los Museos no solo implica recorrer espacios, sino también disfrutar de una variada oferta cultural. Durante la noche, múltiples actividades y exposiciones estarán a disposición del público.

Con el Pase Libre, moverse entre museos nunca fue tan fácil, permitiendo que los visitantes se enfoquen en disfrutar de la cultura de la ciudad sin preocupaciones adicionales. La Noche de los Museos se consolida como un evento imperdible en el calendario porteño.