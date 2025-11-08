La Noche de los Museos: más de 100 espacios culturales abren sus puertas en Buenos Aires

Sofía Martínez

Este 8 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires celebra la 21.ª edición de La Noche de los Museos, una ocasión única para explorar la rica oferta cultural de la metrópoli. Más de 100 museos y espacios culturales abrirán sus puertas, ofreciendo actividades especiales para todos los públicos.

¿Cómo utilizar el Pase Libre durante La Noche de los Museos?

El Pase Libre proporciona acceso gratuito al transporte público en la ciudad, facilitando la visita a diferentes museos. Esta iniciativa es clave para que los vecinos y turistas puedan disfrutar de la noche sin preocuparse por los costos de traslado.

ARCA realizará subasta online de bicicletas y tecnología con precios desde .000
Mirá también:

ARCA realizará subasta online de bicicletas y tecnología con precios desde $50.000

Los detalles del Pase Libre son los siguientes:

  • Colectivos: Desde las 18 h del 8/11 hasta las 03 h del 9/11.
  • Subte: Líneas B y D desde las 19 h hasta las 02 h del 9/11; otras líneas, A, E, C, H, y Premetro, hasta el cierre de servicio.
  • Ecobici: Hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno, desde las 19 h del 8/11 hasta las 03 h del 9/11.
  • Ebus (buses eléctricos): Entre La Usina del Arte y Retiro desde las 18 h del 8/11 hasta las 03 h del 9/11, cada 15 minutos.

Se recomienda descargar el PDF del Pase Libre y presentarlo para acceder al transporte gratuito durante el evento.

La Noche de los Museos: la programación completa

La celebración de La Noche de los Museos no solo implica recorrer espacios, sino también disfrutar de una variada oferta cultural. Durante la noche, múltiples actividades y exposiciones estarán a disposición del público.

Con el Pase Libre, moverse entre museos nunca fue tan fácil, permitiendo que los visitantes se enfoquen en disfrutar de la cultura de la ciudad sin preocupaciones adicionales. La Noche de los Museos se consolida como un evento imperdible en el calendario porteño.

Las casas cápsula chinas llegan a la Argentina: una nueva alternativa de vivienda rápida y moderna
Mirá también:

Las casas cápsula chinas llegan a la Argentina: una nueva alternativa de vivienda rápida y moderna
Compartir este artículo
ARBA
La Provincia de Buenos Aires presenta nueva Ley Impositiva: tres de cada cuatro autos pagarán menos patentes
Provincia
Arnaldo Harispe Intendente Lezama
Polémica política en Lezama: La oposición cuestiona la renuncia del intendente Harispe
Lezama
Alerta por el agua en Provincia de Buenos Aires: 16 municipios presentan niveles peligrosos de arsénico según el ITBA
Provincia
castillo
En Chascomús desalojaron el predio del histórico Castillo de la Amistad tras una orden judicial
Chascomús
dia agradavle
Vuelve el buen tiempo: suben las temperaturas en toda la provincia
Provincia
Quiebra de ARSA deja a más de 400 empleados sin trabajo y sin respuestas de la empresa
Quiebra de ARSA deja a más de 400 empleados sin trabajo y sin respuestas de la empresa
Nacionales
xuper tv
Xuper TV: La verdad sobre la app que busca reemplazar a Magis TV
Sociedad

Más leídas