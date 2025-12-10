La Nación niega deuda a la Provincia de Buenos Aires y rechaza reunión con Kicillof

Andrea Fernández
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, ha afirmado que el gobierno nacional no autorizará el endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires mientras esta continúe registrando déficit. Esta declaración se produce en un momento crucial, ya que la provincia ha solicitado la posibilidad de emitir deuda para afrontar sus compromisos financieros y evitar un eventual default.

La postura del gobierno nacional

Adorni subrayó que actualmente no existe “una agenda en común” para mantener un encuentro con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Esta falta de diálogo podría agravar la situación financiera bonaerense, que se encuentra bajo la presión de solucionarse rápidamente ante la creciente incertidumbre económica que atraviesa el país.

Contexto de la solicitud bonaerense

La provincia busca emitir deuda como una forma de evitar una crisis mayor, en medio de una delicada situación económica. Sin embargo, ante las afirmaciones de Adorni, el panorama se vuelve más complicado, ya que el respaldo financiero del gobierno nacional es crucial para garantizar la emisión de nuevos instrumentos de deuda.

