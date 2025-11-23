La Libertad Avanza se prepara para un gran congreso en Mar del Plata con Karina Milei a la cabeza

La Libertad Avanza (LLA) finalizará los preparativos para un nuevo congreso partidario que se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre en Mar del Plata, con Karina Milei a la cabeza, buscando dar una demostración de fuerza libertaria en la provincia de Buenos Aires.

El evento, que se desarrollará en la principal ciudad del municipio de General Pueyrredón, contará también con la presencia de Sebastián Pareja, titular del espacio en la provincia y armador bonaerense.

Los organizadores, en su mayoría alineados con Pareja, estiman congregar a más de 1000 personas entre dirigentes, coordinadores y militantes. El propósito central es reafirmar la figura de Milei como presidenta del partido y exhibir el crecimiento del espacio tras las elecciones, que ha incluido a nuevos diputados nacionales, legisladores provinciales, y consejeros municipales y escolares.

El congreso incluirá una serie de paneles temáticos con debates antes de las exposiciones principales. Algunos de estos paneles estarán destinados a capacitar a las bases sobre cómo relacionarse con otros actores políticos de la provincia, preparando el terreno para la contienda de 2027.

Análisis del contexto político

La celebración de este congreso busca evidenciar el crecimiento de LLA, a pesar de que los resultados en las elecciones bonaerenses de septiembre no fueron los esperados.

Sebastián Pareja, quien dejará su puesto en el Poder Ejecutivo como Subsecretario de Integración Socio Urbana para asumir en la Cámara de Diputados, pretende usar su nuevo rol para aumentar su influencia en la política bonaerense, contando con 20 legisladores que le responderán directamente.

A pesar de sus ambiciones de competir por la Gobernación en los próximos años, el ministro del Interior, Diego Santilli, se posiciona favorablemente tras su victoria en octubre.

Existen tensiones internas notables: el círculo de Pareja no mantiene un vínculo fluido con el sector liderado por el asesor presidencial Santiago Caputo, que dirige la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

No obstante, Pareja ha seguido las instrucciones de la hermana presidencial de evitar la inclusión de referentes de esta agrupación en posiciones relevantes en las listas legislativas.

El último congreso de LLA de similar envergadura tuvo lugar en La Plata en junio pasado, donde el presidente Javier Milei destacó la importancia de llevar el modelo de libertad a la provincia y realizó fuertes críticas a la gestión del gobernador Axel Kicillof.