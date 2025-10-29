La Fiesta Nacional de la Corvina Rubia se prepara para brillar en noviembre en Mar de Ajó

Del 14 al 16 de noviembre, la ciudad de Mar de Ajó se prepara para albergar la 56º Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, un evento que promete actividades y entretenimiento para toda la familia en el Camping General Lavalle.

¿Qué actividades ofrecerá la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia?

La fiesta incluirá una variada programación de shows musicales de artistas locales, una feria artesanal y la presencia de food trucks, todo con entrada libre y gratuita. Esta celebración se ha convertido en un evento destacado del calendario cultural de la región, atrayendo a miles de visitantes anualmente.

Además, se realizarán diversas actividades recreativas y entretenimientos que buscan fomentar la participación de toda la familia, garantizando un ambiente festivo y acogedor en el camping municipal.

Concurso de pesca: detalles y premios

Un de los puntos centrales de la fiesta será el concurso de pesca, que se llevará a cabo el domingo 16. Este evento repartirá 20 millones de pesos en premios, convirtiéndolo en una propuesta atractiva para los pescadores. La inscripción tiene un costo de $100.000, con la posibilidad de pagar en dosis de cuotas.

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Premios totales: 20 millones de pesos

Costo de inscripción: $100.000

Colaboración institucional para el éxito del evento

La Unidad de Gestión de Mar de Ajó, bajo la dirección de César Estaurino, está trabajando en conjunto con la comisión organizadora para asegurar el éxito de la fiesta. Las tareas de reacondicionamiento y embellecimiento del camping son parte de los esfuerzos para ofrecer un espacio apropiado para los asistentes.

Para aquellos interesados en participar del concurso o en obtener más información sobre el evento, se podrán comunicar vía WhatsApp al (2257) 50-9887, seguir la cuenta de Instagram @fiestacorvinarubia_oficial o visitar la página de Facebook (Fiesta Nacional Corvina Rubia MDA).