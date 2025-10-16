La Costa Invita: descuentos imperdibles del 17 al 19 de octubre para turistas y locales

Sofía Martínez
la costa beneficios playa

La Municipalidad de La Costa presentó una nueva edición de La Costa Invita, un programa diseñado para atraer turismo y fomentar el consumo local con atractivas promociones para quienes visiten o residan en el distrito.

¿Cuáles son las fechas y beneficios de La Costa Invita?

Esta iniciativa tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de octubre, ofreciendo una amplia gama de descuentos en sectores esenciales como:

  • Gastronomía
  • Alojamiento
  • Entretenimiento
  • Productos regionales

Los interesados podrán acceder a estos beneficios mediante una sencilla inscripción en la página web oficial del programa, donde podrán descargar su voucher digital.

Descuentos destacados para disfrutar en familia

Entre las promociones más relevantes se destacan:

  • 20% de descuento en traslados de larga distancia.
  • 10% de descuento en productos locales.
  • 2×1 en entradas de cine.
  • 3×2 y hasta 50% de descuento en parques temáticos.
  • Hasta 25% de descuento en opciones gastronómicas.
  • 3×2 y hasta 25% de descuento en noches de alojamiento.

Estos descuentos buscan incentivar tanto a turistas como a residentes a disfrutar de los múltiples atractivos y servicios que ofrece La Costa.

Impulso de la economía local a través de La Costa Invita

El programa se consolida como una herramienta estratégica para fortalecer la economía local y ofrecer alternativas de ocio con beneficios para toda la familia. Con esta propuesta, la Municipalidad manifiesta su compromiso con el desarrollo sustentable del turismo en la región.

