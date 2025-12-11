La Ciudad de Buenos Aires es la mejor ciudad para vivir en Argentina, según la UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha publicado un ranking con las diez mejores ciudades para vivir en Argentina, correspondiente a la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades, realizado por la Facultad de Ciencias Económicas.

Buenos Aires se posiciona como la mejor ciudad para vivir

En este ranking, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa el primer puesto, seguida por Mendoza y Córdoba. Las localidades de San Miguel de Tucumán y Rosario completan el listado de las cinco mejores ciudades. La evaluación se basa en cinco dimensiones que permiten medir la capacidad estratégica de los principales conglomerados urbanos del país.

Dimensiones del índice y metodología de evaluación

El índice se califica en una escala del 0 al 5 y se basa en un análisis de cinco dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente, y tecnología e infraestructura. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera con un puntaje de 3,65, seguida por Mendoza con 3,34, Córdoba con 3,25, San Miguel de Tucumán con 3,17, y Rosario con 3,16.

Las demás ciudades en el ranking son San Juan y Santa Fe, ambas con 2,98; Salta con 2,85; Mar del Plata con 2,74; y Resistencia cierra la lista con un puntaje de 2,54.

Para la elaboración de este índice, el Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA estudió durante todo el año el desarrollo estratégico de estas diez ciudades. Cada una de las dimensiones evaluadas se desagrega en 31 variables, las cuales se abren a su vez en un amplio abanico de 159 indicadores que permiten llevar a cabo un análisis tanto cuantitativo como cualitativo.

Actualización de puntajes y mejoras en varias ciudades

En general, las diez ciudades mostraron un aumento de 0,06 puntos en el ranking. Buenos Aires mantiene la mayor valuación general en todas las dimensiones de análisis, logrando números similares a los del año anterior. Mendoza, Córdoba y Rosario también conservaron sus calificaciones con ligeros incrementos.

San Miguel de Tucumán destaca por un notable crecimiento en su nivel de desarrollo estratégico, fomentado por la implementación de un Plan Estratégico y un adecuado ordenamiento institucional. Este enfoque también potenció su desempeño en las dimensiones medioambiental y tecnológica.

Salta también mejoró su desempeño de manera significativa; mientras que Mar del Plata y Resistencia experimentaron aumentos leves. En contraparte, San Juan y Santa Fe sufrieron leves disminuciones en sus puntajes.

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, manifestó que “el objetivo de este trabajo es establecer un diagnóstico de cada una de las ciudades estudiadas, para identificar sus fortalezas y debilidades. Esto permitirá elaborar futuras estrategias de políticas públicas que faciliten un desarrollo armónico y sostenible”.

Además, puntualizó que “la meta continúa siendo desarrollar un indicador robusto que sirva como punto de partida para medir la sostenibilidad urbana y enfrentar las agendas de Smart Cities en los diez conglomerados analizados”.