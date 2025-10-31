Kicillof responde a Cristina: sus críticas son “desmentidas” por la realidad bonaerense

Andrea Fernández
Kicillof responde a Cristina: sus críticas son

La reciente controversia entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha puesto de relieve discrepancias significativas en el análisis político tras las elecciones. Desde el entorno del gobernador, se ha manifestado que las críticas de la exmandataria no fueron sorprendentes y que sus argumentos carecen de sustento frente a los acontecimientos de septiembre y octubre.

Reacción gubernamental ante las críticas de la exmandataria

Este viernes, fuentes cercanas a Kicillof afirmaron que las observaciones de Fernández de Kirchner son parte de una estrategia “amañada” promovida por su entorno político, especialmente por La Cámpora. Según sus declaraciones a NA, estos argumentos “son desmentidos por la realidad”, subrayando que la estrategia adoptada en septiembre fue efectiva, mientras que la de octubre no logró los resultados esperados.

Alerta en Provincia de Buenos Aires: crecen los casos de tos convulsa y ya hay cuatro muertes de bebés
Mirá también:

Alerta en Provincia de Buenos Aires: crecen los casos de tos convulsa y ya hay cuatro muertes de bebés

En este contexto, la respuesta llega antes de una reunión programada entre Kicillof e intendentes de su agrupación política, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), lo que indica que la tensión persiste en el ámbito provincial y que la gestión del gobernador está bajo un análisis crítico por parte de la oposición.

Cristina Fernández y su crítica al desdoblamiento electoral

La expresidenta, en un extenso análisis sobre la derrota en las elecciones, calificó la decisión de desdoblar las elecciones provinciales como un “error político”. En sus redes sociales, Fernández de Kirchner expresó: “No me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones“, enfatizando que había advertido sobre los riesgos de esta decisión desde el comienzo.

Además, mencionó ejemplos de otros gobernadores peronistas que lograron triunfos en sus respectivas provincias, como Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán, para reforzar su argumento de que la agenda electoral debería haber sido unificada para maximizar el apoyo al partido. En sus palabras, se hizo eco de su instrucción al PJ nacional de desistir del Proyecto de Ley que buscaba evitar el desdoblamiento electoral.

Perspectivas y efectos de las decisiones políticas

Fernández de Kirchner argumentó que el adelanto de las elecciones podía tener repercusiones adversas tanto a nivel simbólico como electoral, sugiriendo que una derrota podría impactar de manera devastadora en el peronismo a nivel nacional. “Si se perdía, iba a tener un efecto devastador para el peronismo”, explicó, advirtiendo sobre el potencial “efecto balotaje” que podría movilizar el voto antiperonista.

El cruce de declaraciones entre Kicillof y Fernández de Kirchner refleja la compleja situación política que enfrenta el peronismo en la provincia de Buenos Aires, un escenario que continúa evolucionando a medida que se acercan nuevas instancias electorales.

Todos los descuentos confirmados de Cuenta DNI para noviembre 2025
Mirá también:

Todos los descuentos confirmados de Cuenta DNI para noviembre 2025
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Copia de Noticia2025 20251031 103305 0000
Golpe al narcotráfico en Chascomús: La Policía Federal allanó viviendas y detuvo a tres personas
Chascomús
ticket canasta
¿Vuelve el Ticket Canasta? Qué plantea la nueva reforma laboral y por qué genera debate
Sociedad
Luciano Pertossi
Caso Fernando Báez Sosa: uno de los rugbiers intentó quitarse la vida y fue aislado en prisión
Provincia
ciudad de Tandil
¡Tandil va por la revancha! Se viene la fiesta del salame y la picada que busca un nuevo récord mundial
Provincia
camion incendiado2
General Belgrano: Impactante incendio de un camión en la Ruta 29
General Belgrano
Cometa interestelar
Alerta NASA: el misterio del cometa interestelar que podría cambiarlo todo
Sociedad
Inhabilitan de por vida a mujer que arrastró a un joven sobre el capot de su auto en La Plata
Inhabilitan de por vida a mujer que arrastró a un joven sobre el capot de su auto en La Plata
Provincia

Más leídas