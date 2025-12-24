Kicillof acuerda nuevas paritarias para estatales y salud en enero de 2026 ¿Qué se espera?

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió hoy con representantes de más de 20 sindicatos para analizar la situación económica actual y acordar la reapertura de las paritarias en enero próximo. En este encuentro, las autoridades provinciales confirmaron que la negociación salarial para 2025 seguirá abierta, con el objetivo de retomar las conversaciones en enero de 2026.

Claudio Arévalo, secretario General de ATE, indicó que la continuidad de las paritarias está asegurada para enero. No obstante, la caída del 20% en la recaudación provincial complicó la posibilidad de una actualización bimestral por el período noviembre-diciembre, situación que había sido habitual en años anteriores. Arévalo enfatizó la urgencia de recuperar el poder adquisitivo ante el aumento de los gastos en alquileres, transporte, servicios básicos y alimentos.

Nuevo convenio colectivo para empleados públicos en la provincia de Buenos Aires

En el marco de la reunión, Arévalo anunció que trabajarán en la elaboración de un nuevo convenio colectivo de trabajo que beneficiará a la mayoría de los empleados públicos de la provincia. Desde Casa de Gobierno, se ratificó el compromiso con la preservación de los puestos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo, aspectos fundamentales para el correcto funcionamiento del Estado bonaerense.

Por su parte, Pablo Maciel, titular de CICOP, el sindicato de profesionales de la salud, destacó que Kicillof expresó su voluntad de mantener abierta la paritaria. Además, anticipó que en enero se esperan intensas negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo salarial. Maciel subrayó la necesidad de ampliar la capacidad del sistema de salud pública, dado que la demanda ha crecido tanto en hospitales como en centros de atención primaria.

Maciel añadió que esta situación responde a una crisis generalizada en el sistema de salud, que también impacta en el sector privado y en las obras sociales, generando un efecto negativo en la seguridad social. “Contamos con una mayor carga de trabajo en comparación a años anteriores. Así que, vamos a seguir necesitando recursos, personal e insumos en el sistema de salud público”, finalizó.

En la reunión, además del gobernador, participaron los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, junto con la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. Por el sector gremial, asistieron distintas organizaciones como SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP y AJB.