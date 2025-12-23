El Gobierno bonaerense decretó días no laborables: ¿Quiénes podrán disfrutar de un finde largo?

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la designación de tres días como no laborables para la administración pública provincial con motivo de las festividades de fin de año.

La provincia establece días no laborables por fin de año

El gobierno bonaerense confirmó un asueto administrativo especial para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, tal como estipula el Decreto N° 3063/2025 que fue publicado en el Boletín Oficial. Esta medida busca facilitar la organización y el funcionamiento del Estado provincial durante las celebraciones.

El asueto se aplica a todos los organismos que dependen del Poder Ejecutivo bonaerense. No obstante, se especifica que ciertos servicios esenciales continuarán operando de manera habitual. Entre los sectores que no adherirán al asueto se encuentran:

Policía Bonaerense y sistema de emergencias 911

Servicio Penitenciario Bonaerense

Personal de hospitales y emergencias sanitarias, con guardias activas

Trabajadores del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Equipos de la Línea 144 y áreas críticas del Ministerio de Mujeres y Diversidad

Agentes afectados al Operativo de Sol a Sol y seguridad vial

Asimismo, los bancos y entidades financieras no estarán incluidos en el asueto, manteniendo su atención al público según su esquema habitual durante esos días.

El decreto también otorga a ministros y titulares de organismos la facultad de definir otras actividades esenciales que requieran continuidad. Adicionalmente, se extiende una invitación al Poder Legislativo, Judicial y a los municipios para considerar una posible adhesión a la medida. La normativa cuenta con la firma del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y ya está vigente desde su publicación oficial.