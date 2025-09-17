Jubilados y pensionados con 15% de ahorro en supermercados: ¿Qué días?

Ana Salgueiro
Anses supermercados beneficios jubilados bna

Jubilados y pensionados tienen la oportunidad de acceder a un 15% de ahorro en supermercados. Esta promoción está disponible de lunes a viernes hasta el 30 de septiembre de 2025.

¿Cómo acceder a los beneficios?

Los descuentos forman parte de los Beneficios ANSES a través del Banco Santa Fe. Los interesados deben presentar su DNI al realizar las compras para disfrutar de esta oferta.

¿En qué supermercados se aplica el descuento?

El descuento del 15% es válido en una variedad de supermercados adheridos a la promoción. Se recomienda consultar directamente con el comercio para confirmar su participación.

Calendario de descuentos y condiciones

Fechas de vigencia: hasta el 30/9/2025

DíaDescuentoRequisito
Lunes a Viernes15%Presentar DNI
