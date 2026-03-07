Jubilados y prepagas: ¿Cómo renunciar a PAMI o elegir otra obra social?

En un escenario de cambios normativos y actualizaciones en el sistema de salud argentino, muchos jubilados y pensionados buscan alternativas a la cobertura de PAMI. Ya sea por la búsqueda de prestadores específicos, mayor agilidad en turnos o la continuidad con la cobertura que tenían durante su etapa activa, la posibilidad de elegir una obra social o derivar aportes a una prepaga sigue siendo una de las consultas más frecuentes en este marzo de 2026.

Sin embargo, el sistema cuenta con reglas de juego claras y restricciones específicas que es vital conocer antes de iniciar cualquier trámite administrativo para evitar quedar en una situación de “vulnerabilidad de cobertura”.

La “Libre Elección” y el listado de Agentes de Salud

Todo jubilado o pensionado tiene derecho a cambiar de obra social una vez al año. No obstante, no existe una apertura total hacia cualquier entidad. El beneficiario solo puede optar por aquellas instituciones inscritas en el Registro de Agentes del Seguro de Salud para Jubilados y Pensionados de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Actualmente, existen alrededor de 40 obras sociales que aceptan activamente a este grupo etario. Entre las más consultadas se encuentran:

Obra Social Ferroviaria: Con una amplia red de atención nacional.

Con una amplia red de atención nacional. OSMMED (Médicos): Valorada por su cartilla de especialistas.

Valorada por su cartilla de especialistas. Obras Sociales de Dirección: Suelen ser la opción preferida de quienes se jubilan en cargos jerárquicos y quieren mantener su prestador previo.

Suelen ser la opción preferida de quienes se jubilan en cargos jerárquicos y quieren mantener su prestador previo. OSDEPYM: Orientada a profesionales y empresarios pymes.

El mito de la derivación directa a Prepagas

Es fundamental aclarar una confusión común tras los decretos de desregulación: a diferencia de los trabajadores activos, los jubilados no pueden derivar sus aportes directamente a una empresa de medicina prepaga.

Según el esquema vigente en marzo de 2026, el jubilado debe estar obligatoriamente afiliado a una Obra Social. Si desea tener una prepaga (como OSDE, Swiss Medical o Galeno), debe contratarla de forma particular y pagar la cuota de mercado. Algunas obras sociales de dirección tienen convenios que permiten “triangular” el aporte, pero esto no implica un descuento directo del recibo de haberes hacia la prepaga, sino un esquema de copago o planes superadores.

Costos y aumentos para mayores de 65 años

Para quienes deciden pagar una prepaga por fuera del sistema público, marzo de 2026 llega con actualizaciones en las cuotas que promedian el 2,9% y 3,2%. Sin embargo, la Ley de Medicina Prepaga (Ley 26.682) establece protecciones clave:

Tope por edad: La cuota para el grupo etario más alto no puede superar tres veces el valor de la cuota de la franja más joven.

La cuota para el grupo etario más alto no puede superar tres veces el valor de la cuota de la franja más joven. Antigüedad: Si el afiliado tiene más de 65 años y suma al menos 10 años de permanencia en la misma empresa, la prepaga no puede aplicarle aumentos por edad.

Si el afiliado tiene más de 65 años y suma al menos 10 años de permanencia en la misma empresa, la prepaga no puede aplicarle aumentos por edad. Planes con copagos: En marzo se han multiplicado las ofertas de “planes con copago” o “low cost”, que permiten bajar la cuota mensual hasta un 30% a cambio de pagar un arancel por cada consulta o estudio realizado.

Pasos para realizar el cambio de obra social

Si decidiste dejar PAMI o cambiar tu obra social actual por otra del listado oficial, el trámite es gratuito y se realiza siguiendo estos pasos:

Consulta del listado: Verificá en la web de la Superintendencia de Servicios de Salud qué entidades están habilitadas para recibir jubilados este mes.

Verificá en la web de la Superintendencia de Servicios de Salud qué entidades están habilitadas para recibir jubilados este mes. Trámite en ANSES: Podés realizarlo de forma virtual a través de Atención Virtual con tu clave de seguridad social o de forma presencial con turno. Necesitarás el formulario PS. 5.5 (Novedades de Opción de Traspaso).

Podés realizarlo de forma virtual a través de con tu clave de seguridad social o de forma presencial con turno. Necesitarás el formulario PS. 5.5 (Novedades de Opción de Traspaso). Vigencia: Una vez confirmada la opción, la nueva cobertura suele entrar en vigencia el primer día del tercer mes posterior a la presentación. Durante ese intervalo, seguís teniendo la cobertura de tu obra social anterior.

Advertencias antes de firmar

Antes de concretar el traspaso, es imperativo contactar a la nueva obra social elegida y solicitar por escrito su cartilla de prestadores vigente en tu zona. Muchos jubilados inician el trámite y luego descubren que la nueva entidad no tiene clínicas o especialistas cerca de su domicilio, lo que genera una complicación logística difícil de revertir antes de que pase un año.