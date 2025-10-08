Jubilados bonaerenses podrán disfrutar del Parque Termal Dolores con un descuento especial

El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Municipio de Dolores han suscrito un convenio que permite a jubilados y pensionados de la Provincia de Buenos Aires acceder a una tarifa especial en el Parque Termal Dolores, ofreciendo así una oportunidad atractiva para disfrutar de sus instalaciones.

¿Qué ofrece el Parque Termal Dolores?

El Parque Termal Dolores, ubicado sobre la Autovía 2 y la ruta provincial 63, se presenta como el primer parque termal con aguas dulces y saladas. Se encuentra a solo 200 km de las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata, lo que lo convierte en un destino accesible para muchos.

El complejo turístico dispone de cinco piletas, de las cuales dos son cubiertas, además de baños, vestuarios y amplios espacios verdes, ofreciendo un ambiente propicio para el relax y el esparcimiento familiar.

¿Cómo será el beneficio para jubilados y pensionados?

De acuerdo con el IPS, el convenio ofrece un descuento del 30% sobre el valor general de la entrada al parque. Este beneficio, vigente desde octubre y por un año, busca facilitar el acceso a un espacio de recreación a un costo más accesible.

El acuerdo fue firmado por Marina Moretti, presidenta del IPS, y el intendente de Dolores, Juan Pablo García. El descuento se aplicará no solo a los jubilados y pensionados, sino también a sus familias.

Es relevante señalar que las tarifas podrían variar a lo largo del año, aunque el descuento permanecerá constante para los beneficiarios del IPS.

¿Cómo reservo?