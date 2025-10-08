Jubilados bonaerenses podrán disfrutar del Parque Termal Dolores con un descuento especial

Ana Salgueiro
Termas dolores

El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Municipio de Dolores han suscrito un convenio que permite a jubilados y pensionados de la Provincia de Buenos Aires acceder a una tarifa especial en el Parque Termal Dolores, ofreciendo así una oportunidad atractiva para disfrutar de sus instalaciones.

¿Qué ofrece el Parque Termal Dolores?

El Parque Termal Dolores, ubicado sobre la Autovía 2 y la ruta provincial 63, se presenta como el primer parque termal con aguas dulces y saladas. Se encuentra a solo 200 km de las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata, lo que lo convierte en un destino accesible para muchos.

¿Cuándo no hay clases?: Gremios confirmaron un paro nacional docente
Mirá también:

¿Cuándo no hay clases?: Gremios confirmaron un paro nacional docente

El complejo turístico dispone de cinco piletas, de las cuales dos son cubiertas, además de baños, vestuarios y amplios espacios verdes, ofreciendo un ambiente propicio para el relax y el esparcimiento familiar.

¿Cómo será el beneficio para jubilados y pensionados?

De acuerdo con el IPS, el convenio ofrece un descuento del 30% sobre el valor general de la entrada al parque. Este beneficio, vigente desde octubre y por un año, busca facilitar el acceso a un espacio de recreación a un costo más accesible.

El acuerdo fue firmado por Marina Moretti, presidenta del IPS, y el intendente de Dolores, Juan Pablo García. El descuento se aplicará no solo a los jubilados y pensionados, sino también a sus familias.

Es relevante señalar que las tarifas podrían variar a lo largo del año, aunque el descuento permanecerá constante para los beneficiarios del IPS.

¿Cómo reservo?

  • Para consultas y reservas, los interesados pueden comunicarse al email: [email protected]
  • También pueden utilizar las siguientes líneas: Teléfono fijo: 2245 441925 y WhatsApp: 2245 405692
  • La atención está disponible de lunes a viernes de 8 a 17 hs, y sábados, domingos y feriados de 10 a 17 hs.
¡Atención! Cierran los bancos por tres días en octubre
Mirá también:

¡Atención! Cierran los bancos por tres días en octubre
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Uala descuentos supermercados hoy
Los descuentos en supermercados con billeteras virtuales en octubre
Sociedad
Bancos ajustan tasas de plazos fijos: ¿cuánto rinde invertir $250.000 a 30 días?
¿Cuánto Paga Cada Banco de Plazo Fijo Hoy? Las Nuevas Tasas Actualizadas
Sociedad
Dia del pelado
Hoy es el Día del Pelado: ¿Por qué se celebra en esta fecha?
Sociedad
sin clases escuelas
¿Cuándo no hay clases?: Gremios confirmaron un paro nacional docente
Nacionales Provincia
Kicillof condenó el triple femicidio en La Matanza:
Kicillof cuestionó el show de Milei en el Movistar Arena: “Vive fuera de la realidad”
Provincia
Trabajadores rurales
Hoy se celebra el Día del Trabajador Rural: ¿Por qué?
Nacionales
759843319881
Tragedia en la Ruta 30: una joven madre murió y su pequeño hijo resultó herido
Provincia

Más leídas