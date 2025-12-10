Cómo quedan las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025: ¿cuánto se cobra con bono y aguinaldo?

En diciembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un nuevo esquema de aumentos y pagos extraordinarios destinado a jubilados y pensionados. Esta medida busca mitigar la creciente inflación y garantizar un ingreso más adecuado para los beneficiarios a lo largo del último mes del año.

ANSES Aumento en haberes

Conforme a la resolución 359/2025, se establece un incremento del 2,34% en los haberes, calculado sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. Como resultado, el haber mínimo para jubilados ascenderá a $340.879,59, mientras que el máximo alcanzará los $2.293.796,92.

Asimismo, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijará en $155.936,86, y el monto para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $272.703,67.

Pagos extraordinarios y aguinaldo

El esquema de ingresos incluye además la segunda cuota del aguinaldo y un bono extraordinario dirigido a complementar los haberes más bajos. Este bono de $70.000 se entregará junto al aguinaldo para aquellos que cobran la jubilación mínima.

Los montos estimados para diciembre son los siguientes:

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

$340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38 Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

$2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38 PUAM: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

$272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5 PNC por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56

El bono extraordinario busca paliar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables, aunque ha permanecido sin cambios desde su implementación en 2024.

Cálculo del aguinaldo para jubilados

El aguinaldo, que en diciembre equivale al 50% del haber más alto del semestre, será acreditado en el mismo momento que los haberes mensuales. Para la jubilación mínima, el aguinaldo se estipula en $170.439,79, elevando el ingreso total del mes.

Para quienes perciben el haber máximo, el aguinaldo será de $1.146.898,46. La PUAM recibirá un aguinaldo de $136.351,84, y las pensiones no contributivas tendrán un valor de $119.306,78.

Calendario de pagos de ANSES para diciembre

El calendario de ANSES asigna las fechas de pago de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, los pagos están programados entre el 9 y el 16 de diciembre.

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Los beneficiarios con haberes superiores al mínimo recibirán sus pagos entre el 17 y el 23 de diciembre, distribuidos en grupos de acuerdo a finalización del DNI.

Así, ANSES organiza los pagos de manera escalonada para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y facilitar el acceso de los beneficiarios a sus recursos, brindando un soporte fundamental en este contexto económico.