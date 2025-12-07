Bono navideño para jubilados en diciembre 2025: ANSES confirmó pago extra y fechas de cobro

Con la llegada del último mes del año, una de las dudas más frecuentes entre los adultos mayores en Argentina es si hay bono navideño para jubilados y pensionados en diciembre 2025. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha confirmado oficialmente el esquema de pagos para cerrar el año, el cual incluye un refuerzo económico, el medio aguinaldo y el aumento por movilidad.

A continuación, detallamos cuánto vas a cobrar en total, las fechas del calendario de pagos según tu DNI y quiénes acceden al bono extraordinario.

¿Hay bono navideño en diciembre 2025?

El Gobierno Nacional ha ratificado la continuidad del bono extraordinario previsional para el mes de diciembre. Aunque popularmente se lo busca como “bono navideño”, técnicamente se trata del bono de refuerzo que se viene otorgando para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Este plus se suma al aumento del 2,34% (correspondiente a la inflación de octubre) y al pago del Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo), conformando un “triple ingreso” para este mes.

Más allá de la confirmación del bono que ya es habitual, diciembre de 2025 trae una serie de beneficios adicionales y estrategias de ahorro que funcionan como un verdadero “aguinaldo extra” si sabés aprovecharlos. En este artículo, reunimos toda la información para que tu jubilación rinda al máximo en estas fiestas.

1. El “Triple Cobro” confirmado antes de Navidad

La primera buena noticia es la organización del calendario. ANSES ha garantizado que todos los jubilados cobrarán antes del 24 de diciembre. Esto significa que recibirás en un solo depósito tres ítems juntos, generando un ingreso de bolsillo mayor para afrontar los gastos de fin de año:

Tu haber mensual (con el aumento del 2,34%).

(con el aumento del 2,34%). El Medio Aguinaldo completo .

. El Bono de Refuerzo de $70.000 (para quienes cobran la mínima).

2. “Bono Oculto”: Cómo recuperar hasta $85.000 en compras

Este es el beneficio más potente del mes y muchos no lo usan. Si combinás las promociones bancarias con los descuentos de ANSES, podés generar un ahorro mensual que equivale a un bono extra.

La fórmula del ahorro en Supermercados

Para la mesa navideña, prestá atención a estos descuentos acumulables vigentes en diciembre 2025:

Reintegro ANSES (10%): Todos los lunes, pagando con la tarjeta de débito donde cobrás la jubilación. El tope de reintegro se renovó y es automático.

Todos los lunes, pagando con la tarjeta de débito donde cobrás la jubilación. El tope de reintegro se renovó y es automático. Cuenta DNI (Banco Provincia): Si tenés esta billetera, los mayores de 60 años tienen descuentos especiales de hasta el 30% en comercios de cercanía y supermercados en días específicos.

Si tenés esta billetera, los tienen descuentos especiales de hasta el 30% en comercios de cercanía y supermercados en días específicos. Banco Nación (BNA+): Pagando con MODO BNA+, tenés reintegros adicionales en supermercados (Coto, Carrefour, Jumbo, etc.) que suelen ser del 20% o 25% ciertos días de la semana.

El truco: Si vas al supermercado un lunes y pagás con tu tarjeta de débito ligada a ANSES (y si tu banco tiene promo ese día), podés sumar descuentos y terminar pagando casi un 30% o 40% menos en el total del ticket.

3. Medicamentos Gratis: PAMI mantiene el Vademécum

En un contexto de suba de precios, la tranquilidad de la salud es fundamental. PAMI confirmó que para este diciembre 2025 se mantiene la cobertura del 100% en el listado de medicamentos esenciales (Vademécum) para todos sus afiliados.

Además, sigue vigente el beneficio de pañales gratis y la posibilidad de realizar gestiones de recetas electrónicas para que no tengas que movilizarte al consultorio con este calor.

4. Créditos a Tasa Preferencial (Cuota Simple)

Si necesitás financiar regalos o un viaje, evitá las tarjetas de crédito tradicionales con tasas usureras. Los jubilados tienen acceso prioritario a:

Préstamos de ANSES/Banco Nación: Líneas exclusivas para pasivos con tasas subsidiadas, mucho más bajas que las del mercado personal.

Líneas exclusivas para pasivos con tasas subsidiadas, mucho más bajas que las del mercado personal. Cuota Simple: El programa nacional para comprar electrodomésticos, indumentaria y turismo en 3, 6, 9 y 12 cuotas fijas a una tasa conveniente.

5. Turismo Social: ¿Pensando en vacaciones?

No te olvides que las cajas de jubilaciones provinciales y PAMI suelen liberar cupos de turismo social para la temporada de verano 2026 a precios muy accesibles (hotelería desde tarifas sociales). Diciembre es el mes clave para inscribirse. Consultá en tu centro de jubilados más cercano.

Resumen: Tu calendario de oportunidades

Lunes: Día de compras (Aprovechá el reintegro de ANSES).

Día de compras (Aprovechá el reintegro de ANSES). Antes del 18/12: Tenés depositado Haberes + Aguinaldo + Bono.

Tenés depositado Haberes + Aguinaldo + Bono. Todo el mes: Usá los descuentos de PAMI en farmacias para no gastar de tu bolsillo en remedios cubiertos.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre 2025: Montos totales

Para aquellos que perciben la jubilación mínima, el cobro de diciembre se compone de tres ítems fundamentales. La cuenta final para saber cuánto dinero tendrás en el bolsillo es la siguiente:

Haber mínimo (con aumento): $340.879,59

$340.879,59 Medio Aguinaldo (SAC): $170.439,80

$170.439,80 Bono extra de refuerzo: $70.000

Total a cobrar en mano en diciembre: $581.319,39. Este monto representa el ingreso total para quienes no superen el haber mínimo jubilatorio.

Jubilaciones por encima de la mínima

Quienes cobren más de la mínima pero menos de $410.879,59 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra. Por otro lado, los jubilados que superen dicho monto cobrarán su haber con aumento más el aguinaldo, pero no percibirán el bono de $70.000.

Calendario de pagos ANSES Diciembre 2025: Cuándo cobro

Debido a los feriados y las fiestas de fin de año, el calendario de pagos de ANSES se ha ajustado para garantizar que todos los beneficiarios cobren antes de Navidad. Chequeá tu fecha de cobro según la terminación de tu DNI:

Jubilados y pensionados que NO superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: Martes 9 de diciembre

Martes 9 de diciembre DNI terminados en 1: Miércoles 10 de diciembre

Miércoles 10 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: Jueves 11 de diciembre

Jueves 11 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: Viernes 12 de diciembre

Viernes 12 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: Lunes 15 de diciembre

Lunes 15 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: Martes 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: Miércoles 17 de diciembre

Miércoles 17 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: Jueves 18 de diciembre

Jueves 18 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: Viernes 19 de diciembre

Viernes 19 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: Lunes 22 de diciembre

Lunes 22 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: Martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

Este grupo es el primero en cobrar, recibiendo haber, bono y aguinaldo en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: Martes 9 de diciembre

Martes 9 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 10 de diciembre

Miércoles 10 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: Jueves 11 de diciembre

Jueves 11 de diciembre DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: Viernes 12 de diciembre

¿El aguinaldo se paga junto con el bono?

Sí. ANSES depositará todos los conceptos en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha asignada. No es necesario realizar ningún trámite extra ni presencial; verás acreditado el haber mensual, el aguinaldo y el bono navideño (o de refuerzo) automáticamente.

Es importante recordar que el bono de $70.000 no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo. El aguinaldo se calcula exclusivamente sobre el haber mensual remunerativo (en este caso, sobre los $340.879 de la mínima).