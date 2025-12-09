Ayuda Escolar ANSES: última llamada de diciembre 2025 para cobrar (y asegurar el 2026)

Si sos titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o del sistema SUAF y todavía no viste impactado el pago de la Ayuda Escolar Anual en tu cuenta, prestá atención porque el reloj corre. Diciembre no es solo el mes de las Fiestas y el cierre de notas: es la fecha límite improrrogable que puso la ANSES para regularizar tu situación y no perder el beneficio correspondiente al ciclo 2025.

Muchos usuarios llegan a fin de año con la duda: ¿me tienen que pagar algo ahora? La respuesta corta es: depende de qué trámites hiciste. Acá te explico en detalle cómo funciona este cierre de año, los montos confirmados y por qué no deberías dejar pasar del 31 de diciembre.

Ayuda Escolar de ANSES: ¿Quiénes cobran en diciembre?

Es fundamental entender que la Ayuda Escolar Anual se suele pagar masivamente en marzo de forma automática. Sin embargo, si en ese momento no la cobraste, diciembre es tu última oportunidad para solicitarla.

Si ya la cobraste en marzo: No vas a recibir un nuevo pago ahora. La ayuda es de pago único anual. Lo que sí debés hacer (si no lo hiciste) es presentar el certificado escolar para cumplir con el requisito y quedar habilitado para el cobro automático de 2026.

No vas a recibir un nuevo pago ahora. La ayuda es de pago único anual. Lo que sí debés hacer (si no lo hiciste) es presentar el certificado escolar para cumplir con el requisito y quedar habilitado para el cobro automático de 2026. Si NO la cobraste aún: Tenés que subir el certificado escolar antes de fin de año. Una vez cargado y validado, el pago se acredita generalmente a los 60 o 90 días. O sea, estarías cobrando ese retroactivo en los primeros meses de 2026.

El monto actualizado: ¿cuánto vas a recibir?

Para este tramo final de 2025, el valor de referencia que se maneja para la Ayuda Escolar Anual se consolidó en los $85.000 por hijo.

Este número surge de la combinación del valor base (que se actualiza por movilidad y ronda los $42.000-$44.000 según la última liquidación de diciembre) más un refuerzo extraordinario (Decreto 63/25) que el Gobierno dispuso para equiparar el poder de compra.

Importante: La cifra es por cada hijo en edad escolar. Si tenés dos hijos escolarizados y no cobraste en todo el año, el retroactivo a reclamar asciende a $170.000.

Paso a paso: cómo hacer el trámite desde el celular

No hace falta que vayas a una oficina. El sistema está diseñado para que lo resuelvas desde la app mi ANSES o la web oficial.

Ingresá a mi ANSES: Usá tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Buscá la sección: Andá a Hijos > Presentar un Certificado Escolar. Generá el formulario: Completá los datos de tus hijos y generá el certificado. Hacelo firmar: Imprimilo y llevalo a la escuela para que lo firmen y sellen (o pedí que te lo completen digitalmente si la escuela lo maneja así, aunque el papel firmado sigue siendo lo más seguro). Subilo: Sacale una foto nítida donde se vea todo bien y subila en la misma sección de la app.

Si la carga fue exitosa, el sistema te va a dar un comprobante. Guardalo.

No confundir: Ayuda Escolar vs. Libreta AUH

Este es el error más común en diciembre. Ambos trámites vencen el 31/12, pero son distintos:

Trámite ¿Qué es? ¿Qué cobrás? Certificado Escolar Acredita que el chico fue a la escuela. Activa la Ayuda Escolar ($85.000) si no la cobraste. Libreta AUH Acredita salud, vacunas y educación. Activa el 20% retenido de la AUH de todo el año (monto acumulado mensual).

Consejo de experto: Si sos AUH, la Libreta completa (que incluye la parte de educación) suele servir para acreditar escolaridad, pero el sistema a veces pide la carga específica del Certificado Escolar para disparar el pago de los $85.000. Ante la duda, si en la sección de Ayuda Escolar te figura “pendiente”, subí el certificado específico.

Recomendación final

No esperes al 30 o 31 de diciembre. Los sistemas de ANSES suelen saturarse en las últimas horas del año debido a la cantidad de gente cargando la Libreta y los certificados a último momento. Si tenés el papel firmado, sacale la foto y subilo hoy mismo para asegurar tu derecho a cobro.