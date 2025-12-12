Calendario de Descuentos Navidad 2025: cómo aprovechar las promos de hoy al 24 y blindar tu aguinaldo

Por Redacción Economía | Viernes 12 de diciembre de 2025

Estamos a 12 de diciembre y el calendario de compras navideñas entra en zona de definición. Con el aguinaldo empezando a acreditarse en muchas cuentas, el error más común es salir a gastar sin mirar el calendario. No todos los días son iguales para tu bolsillo.

La estrategia para estas Fiestas requiere precisión quirúrgica: hoy es día de supermercado y logística online, pero el “plato fuerte” (literalmente) tiene una fecha marcada en rojo la semana que viene. A continuación, la guía real y actualizada para optimizar tus pesos desde hoy.

➡️ Viernes 12 y Sábado 13: La compra inteligente de “Alacena”

Si cobraste o tenés disponible en tarjeta, este fin de semana es para resolver lo no perecedero y los regalos que requieren envío.

🛒 Supermercados: Aprovechá hoy

Hoy viernes es clave para bebidas, turrones, pan dulce y conservas.

Bancos Privados: Entidades como Santander, Galicia e ICBC suelen concentrar sus promociones de supermercado los viernes o fines de semana, a menudo acumulables con MODO . Revisá tu app para ver si tenés el cupón activo.

Entidades como suelen concentrar sus promociones de supermercado los viernes o fines de semana, a menudo acumulables con . Revisá tu app para ver si tenés el cupón activo. El objetivo: Stockear todo lo que no sea fresco. El alcohol y la mesa dulce suelen aumentar su precio o perder stock a medida que nos acercamos al 24.

📦 Logística: Última llamada para envíos

Si vas a comprar regalos en Mercado Libre o tiendas online de grandes cadenas (Frávega, Musimundo), hoy viernes 12 es la fecha límite segura para seleccionar envío estándar y que llegue antes de Navidad sin pagar sobreprecios por “envío express”.

🎁 Regalos y Juguetes

Si ayer no llegaste a la Noche de las Jugueterías, este fin de semana es el momento del “Plan B” en Shoppings.

Cuota Simple (ex Ahora 12): Sigue siendo la herramienta más segura para financiar juguetes y bicicletas de fabricación nacional en 3 y 6 cuotas fijas . Con la inflación actual, pagar en 6 cuotas sigue siendo negocio si el precio es de contado.

Sigue siendo la herramienta más segura para financiar juguetes y bicicletas de fabricación nacional en . Con la inflación actual, pagar en 6 cuotas sigue siendo negocio si el precio es de contado. Naranja X: Mantiene su clásico Plan Z (3 cuotas cero interés). Es el comodín ideal si no tenés tarjeta bancaria y querés comprar ropa o zapatillas en locales de shopping que suelen adherir (Zara, marcas deportivas, etc.).

👗 Indumentaria: La batalla de las cuotas sin interés

Si tu objetivo es renovar el placard o regalar ropa, la estrategia cambia: acá el descuento importa, pero la financiación es reina. Para la semana del 15 al 19 de diciembre, bancos como Galicia y BBVA activan sus “Especiales de Navidad” en shoppings y marcas seleccionadas con hasta 9 o 12 cuotas sin interés. Es el momento ideal para compras grandes (zapatillas de marca o jeans) que superan los $150.000, licuando el precio a lo largo de 2026.

¿Tenés Banco Nación? Agendate los jueves. La tienda BNA+ y los pagos con MODO en locales adheridos ofrecen 25% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés, un beneficio que suele acumularse con las rebajas de fin de temporada que ya muestran algunas vidrieras. Por su parte, los usuarios de Cuenta DNI y tarjetas del Banco Provincia corren con ventaja: busquen el programa “MeSumo Navidad” para canjear puntos por vouchers de hasta 40% de ahorro, acumulables con las 4 cuotas sin interés que ofrece la entidad en casas de deportes y marcas urbanas.

Si no tenés tarjeta bancaria, no te quedás afuera. Naranja X pisa fuerte del 21 al 24 de diciembre con su clásico Plan Z (3 cuotas cero interés) y descuentos del 30% en una amplia red de comercios de barrio y shoppings. Además, marcas deportivas líderes (como Nike o tiendas multimarca tipo Dexter) están liquidando stock online con rebajas de hasta el 40% y envíos rápidos, una opción astuta para quienes ya saben el talle y prefieren evitar los probadores colapsados de último momento.

🥩 Alerta Cuenta DNI: La estrategia para la carne es el 20

Atención usuarios de Banco Provincia: no gasten el cartucho de la carnicería este fin de semana si pueden evitarlo.

El Dato: El beneficio especial en Carnicerías, Granjas y Pescaderías con el tope reforzado está agendado para el Sábado 20 de diciembre .

El beneficio especial en con el tope reforzado está agendado para el . La Estrategia: Este sábado 13 podés usar los beneficios en Comercios de Barrio (30% de descuento) o Ferias y Mercados (40% de descuento) para frutas y verduras, pero guardá el presupuesto de asado, vitel toné o lechón para el sábado 20. Ese día es cuando el reintegro realmente hará la diferencia en el ticket final de la cena navideña.

📅 La Semana que viene: Shoppings y Tarjetas

A partir del lunes 15, la guerra de descuentos se traslada a los regalos del arbolito (indumentaria y juguetes).

Especiales Bancarios (15 al 19 de dic): La mayoría de los bancos (Macro, BBVA, Supervielle, Credicoop) lanzan sus “Especiales de Navidad” en shoppings durante estos días. Qué buscar: Financiación. Más allá del descuento (que ronda el 25-30%), el verdadero negocio son las cuotas sin interés (3, 6 o hasta 9) , que en un contexto inflacionario siguen siendo la mejor forma de licuar el gasto.

La mayoría de los bancos (Macro, BBVA, Supervielle, Credicoop) lanzan sus “Especiales de Navidad” en shoppings durante estos días. Noche de los Shoppings (Martes 23): Solo para valientes que dejen todo para el final. Recordá que el descuento agresivo (hasta 50%) suele ser de madrugada (“Liquidation Hour”).

💰 Blindar el Aguinaldo: ¿Qué hacer con los pesos hoy?

Si ya tenés el aguinaldo en cuenta hoy 12 de diciembre, no lo dejes durmiendo en la Caja de Ahorro ni un solo día.