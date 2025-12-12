Calendario de Descuentos Navidad 2025: cómo aprovechar las promos de hoy al 24 y blindar tu aguinaldo

Por Redacción Economía | Viernes 12 de diciembre de 2025
Estamos a 12 de diciembre y el calendario de compras navideñas entra en zona de definición. Con el aguinaldo empezando a acreditarse en muchas cuentas, el error más común es salir a gastar sin mirar el calendario. No todos los días son iguales para tu bolsillo.
La estrategia para estas Fiestas requiere precisión quirúrgica: hoy es día de supermercado y logística online, pero el “plato fuerte” (literalmente) tiene una fecha marcada en rojo la semana que viene. A continuación, la guía real y actualizada para optimizar tus pesos desde hoy.
➡️ Viernes 12 y Sábado 13: La compra inteligente de “Alacena”
Si cobraste o tenés disponible en tarjeta, este fin de semana es para resolver lo no perecedero y los regalos que requieren envío.
🛒 Supermercados: Aprovechá hoy
Hoy viernes es clave para bebidas, turrones, pan dulce y conservas.
- Bancos Privados: Entidades como Santander, Galicia e ICBC suelen concentrar sus promociones de supermercado los viernes o fines de semana, a menudo acumulables con MODO. Revisá tu app para ver si tenés el cupón activo.
- El objetivo: Stockear todo lo que no sea fresco. El alcohol y la mesa dulce suelen aumentar su precio o perder stock a medida que nos acercamos al 24.
📦 Logística: Última llamada para envíos
Si vas a comprar regalos en Mercado Libre o tiendas online de grandes cadenas (Frávega, Musimundo), hoy viernes 12 es la fecha límite segura para seleccionar envío estándar y que llegue antes de Navidad sin pagar sobreprecios por “envío express”.
🎁 Regalos y Juguetes
Si ayer no llegaste a la Noche de las Jugueterías, este fin de semana es el momento del “Plan B” en Shoppings.
- Cuota Simple (ex Ahora 12): Sigue siendo la herramienta más segura para financiar juguetes y bicicletas de fabricación nacional en 3 y 6 cuotas fijas. Con la inflación actual, pagar en 6 cuotas sigue siendo negocio si el precio es de contado.
- Naranja X: Mantiene su clásico Plan Z (3 cuotas cero interés). Es el comodín ideal si no tenés tarjeta bancaria y querés comprar ropa o zapatillas en locales de shopping que suelen adherir (Zara, marcas deportivas, etc.).
👗 Indumentaria: La batalla de las cuotas sin interés
Si tu objetivo es renovar el placard o regalar ropa, la estrategia cambia: acá el descuento importa, pero la financiación es reina. Para la semana del 15 al 19 de diciembre, bancos como Galicia y BBVA activan sus “Especiales de Navidad” en shoppings y marcas seleccionadas con hasta 9 o 12 cuotas sin interés. Es el momento ideal para compras grandes (zapatillas de marca o jeans) que superan los $150.000, licuando el precio a lo largo de 2026.
¿Tenés Banco Nación? Agendate los jueves. La tienda BNA+ y los pagos con MODO en locales adheridos ofrecen 25% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés, un beneficio que suele acumularse con las rebajas de fin de temporada que ya muestran algunas vidrieras. Por su parte, los usuarios de Cuenta DNI y tarjetas del Banco Provincia corren con ventaja: busquen el programa “MeSumo Navidad” para canjear puntos por vouchers de hasta 40% de ahorro, acumulables con las 4 cuotas sin interés que ofrece la entidad en casas de deportes y marcas urbanas.
Si no tenés tarjeta bancaria, no te quedás afuera. Naranja X pisa fuerte del 21 al 24 de diciembre con su clásico Plan Z (3 cuotas cero interés) y descuentos del 30% en una amplia red de comercios de barrio y shoppings. Además, marcas deportivas líderes (como Nike o tiendas multimarca tipo Dexter) están liquidando stock online con rebajas de hasta el 40% y envíos rápidos, una opción astuta para quienes ya saben el talle y prefieren evitar los probadores colapsados de último momento.
🥩 Alerta Cuenta DNI: La estrategia para la carne es el 20
Atención usuarios de Banco Provincia: no gasten el cartucho de la carnicería este fin de semana si pueden evitarlo.
- El Dato: El beneficio especial en Carnicerías, Granjas y Pescaderías con el tope reforzado está agendado para el Sábado 20 de diciembre.
- La Estrategia: Este sábado 13 podés usar los beneficios en Comercios de Barrio (30% de descuento) o Ferias y Mercados (40% de descuento) para frutas y verduras, pero guardá el presupuesto de asado, vitel toné o lechón para el sábado 20. Ese día es cuando el reintegro realmente hará la diferencia en el ticket final de la cena navideña.
📅 La Semana que viene: Shoppings y Tarjetas
A partir del lunes 15, la guerra de descuentos se traslada a los regalos del arbolito (indumentaria y juguetes).
- Especiales Bancarios (15 al 19 de dic): La mayoría de los bancos (Macro, BBVA, Supervielle, Credicoop) lanzan sus “Especiales de Navidad” en shoppings durante estos días.
- Qué buscar: Financiación. Más allá del descuento (que ronda el 25-30%), el verdadero negocio son las cuotas sin interés (3, 6 o hasta 9), que en un contexto inflacionario siguen siendo la mejor forma de licuar el gasto.
- Noche de los Shoppings (Martes 23): Solo para valientes que dejen todo para el final. Recordá que el descuento agresivo (hasta 50%) suele ser de madrugada (“Liquidation Hour”).
💰 Blindar el Aguinaldo: ¿Qué hacer con los pesos hoy?
Si ya tenés el aguinaldo en cuenta hoy 12 de diciembre, no lo dejes durmiendo en la Caja de Ahorro ni un solo día.
|Opción
|Perfil
|Acción Recomendada
|Billeteras Virtuales
|Conservador / Corto Plazo
|Si vas a gastar la plata la semana que viene (para el asado del 20), mové el dinero a Mercado Pago, Naranja X o Personal Pay. Te generarán rendimientos diarios (TNA aprox 30-32%) hasta el momento de usarla.
|Adelantar Consumo
|Ahorrista Práctico
|Si tenés deudas de tarjeta con intereses altos (revolving), cancelalas hoy. Es la mejor inversión financiera posible: te ahorrás costos que superan el 80% anual.
|Dolarización Indirecta
|Inversor
|Si te sobra un remanente que no vas a usar en las Fiestas, evaluá CEDEARs o Dólar MEP para salir del riesgo pesos pensando en el verano.