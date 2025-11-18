Investigan posible intencionalidad tras el devastador incendio y explosión en Ezeiza

Andrea Fernández
Las pericias para esclarecer el incendio ocurrido en el Parque Industrial de Ezeiza comenzaron este lunes. La Justicia y el gobierno bonaerense intentan determinar si el incidente fue accidental o si existió algún grado de intencionalidad. La emergencia dejó heridos y significativas pérdidas materiales.

Reacciones del Gobierno Provincial ante la Emergencia

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, ofreció declaraciones en conferencia de prensa, destacando que, una vez controlada la emergencia, se establecerán diálogos con el municipio de Gastón Granados y las autoridades del Parque Industrial para definir los pasos a seguir. “Toda la asistencia que la Provincia suele cumplir en este tipo de situaciones y emergencias, está a disposición”, afirmó Katopodis.

Aclaraciones sobre las Causas del Incendio

En este contexto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reconoció el trabajo de las áreas de Seguridad, Salud, Producción y Ambiente durante el operativo de respuesta. Bianco desmintió especulaciones originadas en redes sociales sobre la presencia de sustancias tóxicas, asegurando que “no se trataba de una nube tóxica, sino de neumáticos en una de las naves que estaban en combustión”.

El funcionario agregó que “todo indica que se trató de un incidente eléctrico en una planta logística de productos químicos”, aunque la verificabilidad final dependerá de los resultados de la pericia.

Impacto del Incendio en la Comunidad

Se estima que un cortocircuito sería la causa inicial del fuego, que resultó en 20 personas heridas y la destrucción total de cinco naves industriales. Los hallazgos del informe pericial serán decisivos para determinar la responsabilidad y evaluar el impacto del siniestro en la actividad productiva de la zona.

