Intiman al gobierno bonaerense a suspender el cobro de peajes en ruta 6

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires recibió una intimación formal para que suspenda de manera inmediata el cobro de peajes en la Ruta Provincial 6, luego de que una organización dedicada a la defensa de los usuarios viales cuestionara la legalidad del nuevo sistema tarifario implementado a comienzos de octubre. El planteo se fundamenta en la existencia de una resolución judicial de 2017 que, según la entidad reclamante, continúa vigente y establece condiciones específicas para habilitar el cobro.

La presentación fue realizada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, encabezado por Gabriel Katopodis, y constituye un nuevo capítulo de la controversia generada por la incorporación de peajes en uno de los corredores de circulación más importantes del territorio provincial.

Un fallo judicial de 2017, en el centro del reclamo

La organización sostiene que la implementación del cobro contraviene una decisión judicial dictada en 2017 por el entonces juez Luis Arias, quien había ordenado a la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) abstenerse de aplicar tarifas en ese corredor sin contar previamente con autorización legislativa expresa y la realización de una audiencia pública.

Según la interpretación de CONADUV, esas condiciones no fueron satisfechas antes de poner en funcionamiento el nuevo mecanismo de recaudación, motivo por el cual considera que el sistema carece del respaldo legal necesario.

La entidad solicitó, además, que se suspendan los efectos de las resoluciones provinciales que autorizaron el cobro y que se revise el esquema de actualización tarifaria establecido para las estaciones de peaje.

Cuestionamientos a los aumentos y al control de las tarifas

Otro de los puntos centrales del reclamo está relacionado con el mecanismo de actualización trimestral de los peajes, que contempla modificaciones periódicas mediante un coeficiente vinculado con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Desde CONADUV consideran que los incrementos deberían sustentarse en información verificable sobre los costos reales de operación, conservación y mantenimiento de la autovía, además de contemplar el impacto económico sobre quienes utilizan habitualmente el corredor.

Asimismo, la organización cuestionó la ausencia de un organismo regulador independiente, al señalar que el propio Estado provincial interviene en la concesión de la ruta, la autorización de las tarifas y el control de la empresa encargada de administrar el servicio.

En ese sentido, reclamó mayor transparencia respecto de las inversiones, obras y tareas de mantenimiento que justifican los valores exigidos a los conductores.

Cómo funciona el nuevo sistema de peajes en la Ruta 6

El cobro comenzó a implementarse el 1 de octubre de 2026, mediante un sistema electrónico denominado Free Flow, que permite registrar el paso de los vehículos sin necesidad de detenerse frente a cabinas o barreras.

La modalidad utiliza cámaras y dispositivos tecnológicos para identificar las patentes y efectuar el cobro de manera automática a través de TelePASE.

Actualmente, el sistema funciona en dos estaciones ubicadas en San Vicente y General Las Heras, mientras que se encuentra prevista la incorporación de un tercer punto de cobro en Cardales.

Para los automóviles de dos ejes, la tarifa informada alcanza los $2.276 en horario no pico, mientras que los valores varían de acuerdo con la categoría de cada vehículo y la franja horaria correspondiente.