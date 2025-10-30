Inhabilitan de por vida a mujer que arrastró a un joven sobre el capot de su auto en La Plata

Eric Olivera
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires ha tomado la decisión de inhabilitar de manera contravencional inmediata a Flavia Vanesa Snajdr, tras la difusión de un video que muestra cómo arrastró a un joven sobre el capot de su automóvil luego de un choque. Este incidente, que se volvió viral en las redes sociales, ha generado una fuerte conmoción a nivel nacional.

Detalles de la inhabilitación y su duración

La inhabilitación lleva el número 616230920, con fecha de inicio el 29 de octubre de 2025 y una finalización prevista para el 1° de enero de 2099. Esto implica una prohibición de por vida para conducir. Snajdr, cuyo DNI es 35.213.516, fue sancionada por contravenir la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Actualmente, la causa (DI-2025-91-APN-ANSV-MEC) se tramita en La Plata, aunque hay detalles ausentes, como el domicilio o el juez a cargo, lo que despierta inquietudes dado lo grave del acontecimiento.

Reacción del Ministerio y del público

El Ministerio, encabezado por Martín Marinucci, comunicó que “la inhabilitación responde a una grave infracción y ratifica nuestro compromiso con una conducción responsable y con la preservación de la vida”. La actitud de Snajdr generó una ola de repudio en las redes sociales, donde se observa cómo el joven desesperadamente intenta mantenerse aferrado al vehículo mientras este avanza a alta velocidad.

Contexto de la medida y políticas de tráfico

Esta sanción se inscribe dentro de una estrategia provincial para endurecer las sanciones ante conductas temerarias. Las autoridades locales están alarmadas por el aumento de siniestros de tránsito provocados por maniobras agresivas y la desobediencia a las normas de circulación. Se enfatiza desde el Gobierno que no se permitirá la tolerancia para situaciones de este tipo en las calles de la provincia.

