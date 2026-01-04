Aumento de multas y controles en rutas: cuánto cuesta cada infracción y dónde están los nuevos radares este Verano 2026

Si estás planeando tu viaje a la Costa Atlántica o te movés por las rutas bonaerenses, prepará el bolsillo y la documentación. Desde este enero de 2026, manejar en la Provincia de Buenos Aires es considerablemente más caro para los infractores. El gobierno provincial actualizó el valor de las Unidades Fijas (UF) y desplegó un operativo de control sin precedentes para esta temporada.

Como periodista que sigue el tránsito en nuestras rutas día a día, te traigo el detalle actualizado al 4 de enero de 2026 para que no te lleves sorpresas desagradables.

El nuevo valor de la multa: ¿Cuánto vale la UF hoy?

A partir de este primer bimestre del año, el valor de la Unidad Fija (UF) —la medida que regula el costo de las infracciones atada al precio de la nafta de mayor octanaje— se disparó a $1.807,0. Esto representa un aumento del 5,6% solo respecto al bimestre anterior, pero acumula una suba interanual que golpea fuerte al bolsillo.

Esto significa que las multas “comunes” en la Provincia de Buenos Aires ya superan las seis cifras, y las graves rozan los dos millones de pesos.

Cuadro tarifario: Los nuevos montos de las multas (Enero 2026)

Acá tenés una lista rápida de lo que te puede costar un descuido en las rutas bonaerenses hoy:

Infracción UF (Mínimo – Máximo) Monto en Pesos ($) Exceso de Velocidad 150 – 1.000 UF $271.050 – $1.807.000 Alcohol al volante (+0) 200 – 1.000 UF $361.400 – $1.807.000 Circular sin VTV 300 – 1.000 UF $542.100 – $1.807.000 Circular en contramano 200 – 1.000 UF $361.400 – $1.807.000 Pasar semáforo en rojo 100 – 500 UF $180.700 – $903.500 Sin cinturón / Sin luces 100 – 500 UF $180.700 – $903.500 Uso de celular al manejar 100 UF $180.700

Dato clave: El pago voluntario (dentro de los primeros días hábiles) te permite acceder a un descuento del 50%, pero perdés el derecho a discutir la infracción.

Ojo en la ruta: Dónde están los radares del Operativo “De Sol a Sol 2026”

Este verano, la Provincia desplegó 70 radares (entre fijos y móviles) en los corredores turísticos. No se trata solo de la Ruta 2; los controles se intensificaron en las rutas interbalnearias.

Prestá especial atención en estos puntos calientes identificados en los primeros días de la temporada:

Ruta 2 (Autovía): Es la más vigilada. Hay radares móviles rotando en las zonas de Chascomús (Km 119) , Lezama (Km 157) y Castelli (Km 177) . ¡No te confíes si ves el camino despejado!

Es la más vigilada. Hay radares móviles rotando en las zonas de , y . ¡No te confíes si ves el camino despejado! Ruta 11: Fundamental para quienes van a la costa chica o Pinamar/Gesell. Hay controles fuertes a la altura de General Pueyrredón (Km 503) y en los accesos a los balnearios.

Fundamental para quienes van a la costa chica o Pinamar/Gesell. Hay controles fuertes a la altura de y en los accesos a los balnearios. Rutas 63 y 74: Son los empalmes claves y suelen tener controles de velocidad justo donde la máxima baja drásticamente al acercarse a las rotondas.

Checklist: ¿Qué documentación te van a pedir?

Este año hubo mucha confusión con la normativa digital. Para pasar los controles de la Policía Vial Bonaerense sin demoras, asegurate de tener esto:

Licencia de Conducir: La Licencia Digital en la app Mi Argentina es válida legalmente en todo el país (gracias al Decreto 196/2025). Sin embargo , mi consejo profesional es que lleves también la física si la tenés. A veces los sistemas se caen en la ruta y tener el plástico te ahorra una discusión o una espera innecesaria. Si usás la digital, asegurate de descargar el código QR antes de salir por si te quedás sin señal.

La en la app Mi Argentina es válida legalmente en todo el país (gracias al Decreto 196/2025). , mi consejo profesional es que lleves también la si la tenés. A veces los sistemas se caen en la ruta y tener el plástico te ahorra una discusión o una espera innecesaria. Si usás la digital, asegurate de descargar el código QR antes de salir por si te quedás sin señal. DNI: Vigente.

Vigente. Cédula Verde/Azul: Puede ser digital (en Mi Argentina).

Puede ser digital (en Mi Argentina). Seguro Automotor: El comprobante digital es 100% válido, podés mostrar el PDF en el celular.

El comprobante digital es 100% válido, podés mostrar el PDF en el celular. VTV (Verificación Técnica Vehicular): Obligatoria. Tenés que tener la oblea pegada en el parabrisas y el informe papel a mano. Si la tenés vencida, la multa es de las más caras (mirá la tabla arriba).

Recomendación final: Si viajás con chicos, recordá que es obligatorio el uso del Sistema de Retención Infantil (sillitas) según peso y edad. Los controles este 2026 están haciendo mucho hincapié en esto y en el uso de cinturones en las plazas traseras.

¡Manejá con cuidado y buen viaje!

Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, Reportes de Vialidad Provincial y normativa vigente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial al 4/1/2026.