Indian llega a Mar del Plata con un mega local de dos pisos: ofrecerá prendas desde $4.900

La reconocida cadena uruguaya Indian anunció una importante inversión en Argentina con la inminente apertura de su sucursal más grande en la Costa Atlántica. Se trata de un mega local de más de 1.000 metros cuadrados que abrirá sus puertas en la ciudad de Mar del Plata, consolidando así la agresiva expansión de la firma de indumentaria low cost en el país.

Esta imponente tienda formará parte integral del complejo comercial Bendu, un moderno desarrollo situado en la zona sur de la ciudad, a pocos minutos del puerto. Con este ambicioso proyecto, la marca busca atraer a miles de consumidores argentinos que priorizan el equilibrio exacto entre diseño actual y precios hiper accesibles, una tendencia de consumo que pisa cada vez más fuerte a lo largo de este 2026.

Cómo es el nuevo gigante comercial en la zona sur marplatense

El moderno espacio arquitectónico promete modernizar por completo la experiencia de compra en el municipio. La estructura del establecimiento contará con dos extensos niveles de exhibición conectados por escaleras mecánicas exclusivas, un diseño especialmente pensado para agilizar la circulación de las familias y evitar aglomeraciones en las cajas.

Además de transformar el mapa del retail, este histórico desembarco tiene un impacto altamente positivo en la economía regional. Representantes del sector confirmaron que la apertura generará de manera directa alrededor de 40 nuevos puestos de trabajo formal. Las contrataciones abarcan múltiples áreas operativas, desde asesores de ventas y atención al cliente, hasta equipos especializados en reposición de mercadería y logística.

Ropa y bazar: qué categorías de artículos ofrecerá el salón

A diferencia de otras sucursales, una de las mayores innovaciones de esta tienda es la distribución de sectores segmentados para todas las edades y necesidades. Quienes visiten el recinto encontrarán extensas colecciones de indumentaria femenina, masculina y moda infantil, siempre manteniendo la estética urbana que destaca al Grupo Parisien.

Sin embargo, la gran apuesta del complejo será la incorporación de Indian Deco, una sección exclusiva dedicada al interiorismo y el hogar. Este departamento buscará competir cara a cara con las grandes superficies de bazar tradicional, permitiendo a los usuarios renovar sus espacios habitacionales sin desequilibrar el presupuesto familiar. Entre los productos destacados se encuentran:

Línea de cama y baño: sábanas, toallas de alto gramaje y acolchados de diversas texturas.

sábanas, toallas de alto gramaje y acolchados de diversas texturas. Mobiliario práctico: muebles funcionales de armado rápido para optimizar departamentos pequeños.

muebles funcionales de armado rápido para optimizar departamentos pequeños. Bazar y cocina: utensilios, vajilla de uso diario y organizadores de alacena.

utensilios, vajilla de uso diario y organizadores de alacena. Objetos decorativos: centros de mesa, cuadros, espejos y luminarias de diseño moderno.

Precios de referencia y oportunidades de outlet en Argentina

Mientras avanza la obra para el corte de cinta oficial en “La Feliz”, la compañía sigue batiendo récords de ventas en la Ciudad de Buenos Aires. En su popular sucursal Indian Market, emplazada en la peatonal Florida, los clientes hacen largas filas todos los días para aprovechar promociones extremas que alcanzan hasta un 70% de descuento en prendas de estación.

Los consumidores que recorren este formato outlet se encuentran con grandes mesas de liquidación y percheros rebajados en el centro del salón, un sistema ideal para cazar ofertas relámpago. Además, para fomentar el recambio de guardarropa, la empresa permite financiar todas las adquisiciones en hasta tres cuotas sin interés utilizando tarjetas bancarias convencionales y billeteras digitales.

Categoría de artículo Precio base de liquidación Sede de comercialización Remeras de algodón Desde $4.900 Indian Market (CABA) Pantalones y gabardinas Desde $5.900 Indian Market (CABA) Sweaters de hilo Desde $7.900 Indian Market (CABA) Buzos y Jeans clásicos Desde $9.900 Indian Market (CABA) Vestidos de temporada Desde $11.900 Indian Market (CABA) Bazar, Sábanas y Toallas A confirmar Próximamente en Mar del Plata

Expansión del retail y desarrollo económico local

La selección geográfica de esta nueva sede no es ninguna casualidad empresarial. Tal como subrayó Cecilia Paolino, gerenta de Marketing de la compañía, la ciudad de Mar del Plata es un territorio comercial estratégico que funciona como puerta de entrada para futuras inversiones de capital extranjero en todo el interior de la Provincia de Buenos Aires.

Este tipo de radicación corporativa evidencia que las grandes superficies buscan instalarse en zonas en plena reconversión urbana, impulsando la descentralización de los polos de compras. Para conocer más detalles sobre normativas comerciales y la radicación de nuevas empresas en el partido, los usuarios pueden consultar las herramientas oficiales de la Municipalidad de General Pueyrredon.

En definitiva, la cuenta regresiva para la inauguración de este inmenso local ya comenzó. Aquellas familias que busquen vestirse a la moda y renovar la decoración de su hogar cuidando el bolsillo, encontrarán muy pronto un nuevo punto de referencia ineludible en el sur marplatense.