Incendio en Ezeiza: Intendente informa que el fuego está controlado y no hay heridos

Andrea Fernández
Incendio en Ezeiza: Intendente informa que el fuego está controlado y no hay heridos

Un importante incendio ha afectado a un parque industrial en la localidad de Ezeiza, generando serias pérdidas para varias industrias de la zona. Gastón Granados, intendente del municipio, ha actualizado la situación y confirmado que el fuego, aunque “controlado”, aún no ha sido completamente apagado.

Incendio en Ezeiza: Detalles y Números Claves

Granados destacó que “casi estamos contabilizando 10 industrias” afectadas por el siniestro. Además, mencionó la “importante cantidad de dotaciones de bomberos” que han llegado desde diversas zonas de la provincia, junto a la “mucha presencia también del Ministerio de Seguridad”, lo que ha permitido contener el fuego.

Tragedia en Ruta 41: una mujer murió tras un brutal choque esta madrugada
Mirá también:

Tragedia en Ruta 41: una mujer murió tras un brutal choque esta madrugada

Situación Sanitaria Bajo Control

En cuanto a las consecuencias para la salud pública, el intendente afirmó que “no hay más heridos, no queda nadie en nuestro hospital”. De las 12 personas que ingresaron al Hospital de Ezeiza, todas han sido dadas de alta, principalmente por problemas respiratorios a causa de la inhalación de monóxido de carbono derivado de la combustión de neumáticos. Granados aseguró que “ninguno había sido llevado a ningún lugar con heridas de gravedad”.

Impacto Ambiental y Medidas Adicionales

A pesar de la gran cantidad de humo procedente de la quema, el intendente aseguró que “no hay ningún tipo de problema para los vecinos”. La autopista Ezeiza-Cañuelas, que había sido cortada debido a la situación, se encuentra en proceso de normalización. Granados recalcó que la prioridad es “apagar el fuego, terminar bien de apagar el fuego” y anunció gestiones con el gobernador y el ministro de Producción para “asistir a las industrias” afectadas.

Domingo fresco y ventoso en la Provincia de Buenos Aires: mirá cómo sigue el tiempo
Mirá también:

Domingo fresco y ventoso en la Provincia de Buenos Aires: mirá cómo sigue el tiempo
ETIQUETAS
Compartir este artículo
anses cobro tramite
ANSES adelanta pagos de diciembre a jubilados: fechas y novedades clave
Anses
IMG 20251116 WA0000
Fuerte viento del sur azotará varias zonas de la Provincia este domingo
Provincia
ACCIDENTE RUTA 41 LOVOS
Tragedia en Ruta 41: una mujer murió tras un brutal choque esta madrugada
Provincia
explosion ezeiza
Tremenda explosión e incendio en Ezeiza: difunden informe oficial
Provincia
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el jurado declaró culpables a los tres principales imputados
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el jurado declaró culpables a los tres principales imputados
Nacionales
fresco agra
Domingo fresco y ventoso en la Provincia de Buenos Aires: mirá cómo sigue el tiempo
Provincia
AUH tiempo para presentar la libreta
¿Cómo presentar online la Libreta AUH para garantizar el cobro del complemento anual?
Anses

Más leídas