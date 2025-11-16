Incendio en Ezeiza: Intendente informa que el fuego está controlado y no hay heridos

Un importante incendio ha afectado a un parque industrial en la localidad de Ezeiza, generando serias pérdidas para varias industrias de la zona. Gastón Granados, intendente del municipio, ha actualizado la situación y confirmado que el fuego, aunque “controlado”, aún no ha sido completamente apagado.

Incendio en Ezeiza: Detalles y Números Claves

Granados destacó que “casi estamos contabilizando 10 industrias” afectadas por el siniestro. Además, mencionó la “importante cantidad de dotaciones de bomberos” que han llegado desde diversas zonas de la provincia, junto a la “mucha presencia también del Ministerio de Seguridad”, lo que ha permitido contener el fuego.

Situación Sanitaria Bajo Control

En cuanto a las consecuencias para la salud pública, el intendente afirmó que “no hay más heridos, no queda nadie en nuestro hospital”. De las 12 personas que ingresaron al Hospital de Ezeiza, todas han sido dadas de alta, principalmente por problemas respiratorios a causa de la inhalación de monóxido de carbono derivado de la combustión de neumáticos. Granados aseguró que “ninguno había sido llevado a ningún lugar con heridas de gravedad”.

Impacto Ambiental y Medidas Adicionales

A pesar de la gran cantidad de humo procedente de la quema, el intendente aseguró que “no hay ningún tipo de problema para los vecinos”. La autopista Ezeiza-Cañuelas, que había sido cortada debido a la situación, se encuentra en proceso de normalización. Granados recalcó que la prioridad es “apagar el fuego, terminar bien de apagar el fuego” y anunció gestiones con el gobernador y el ministro de Producción para “asistir a las industrias” afectadas.