Impresionante caída de granizo en Coronel Suárez y alerta meteorológica para la Provincia de Buenos Aires

Una fuerte tormenta sorprendió este lunes a vecinos de Huanguelén, en el distrito de Coronel Suárez, con una intensa caída de granizo de gran tamaño y formas poco comunes. En las imágenes compartidas por los habitantes se observan piedras de hielo que superan los 5 centímetros de diámetro, algunas comparables al tamaño de un huevo. La tormenta fue breve, pero dejó daños y un fuerte impacto visual en la comunidad.

El fenómeno también estuvo acompañado por ráfagas de viento y lluvias intensas. En algunas zonas se registraron acumulados cercanos a los 50 milímetros en poco tiempo. Vecinos indicaron que el paso del temporal ocasionó daños en techos, vehículos y estructuras expuestas.

Mientras la región continúa con tareas de limpieza y evaluación de daños, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un Alerta Amarillo por tormentas para gran parte de la Provincia de Buenos Aires. Se estima que en las próximas horas pueden repetirse eventos similares, con probabilidad de más granizo, actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan resguardar vehículos, evitar circular durante la tormenta, asegurar objetos livianos en patios y terrazas, y mantenerse atentos a los informes meteorológicos oficiales. Además, se solicita a la población no buscar refugio bajo árboles y alejarse de cables o postes caídos.