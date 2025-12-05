Importante avance en la Salud Pública en Argentina: Incorporan tecnología holográfica para operar tumores complejos

La tecnología deja de ser ciencia ficción en los quirófanos argentinos. Hospitales públicos y privados, impulsados por desarrollos nacionales, aplican con éxito la Realidad Aumentada (RA) para lograr cirugías de precisión, transformando la práctica médica y reduciendo riesgos para los pacientes.

La irrupción de la Realidad Aumentada en el quirófano marca un hito en la medicina argentina. Esta innovación permite a los cirujanos “ver a través” de la piel del paciente, superponiendo un holograma 3D de alta definición sobre el cuerpo. Este modelo tridimensional, reconstruido a partir de tomografías y resonancias, revela en tiempo real la ubicación precisa de órganos, vasos sanguíneos, nervios y tumores.

Especialidades que Lideran la Transformación

El uso de la RA ya está consolidado en varias áreas clave de la cirugía, demostrando su capacidad para mejorar la precisión donde la anatomía es más compleja:

Cirugía de Cabeza y Cuello: El Hospital Pirovano de CABA se convirtió en el primer centro del sistema público en incorporar esta tecnología. Sus especialistas en cirugía de cuello y cabeza la utilizan para intervenciones complejas como la resección de sarcomas, donde la densidad de nervios y vasos requiere una precisión milimétrica. La RA permite planificar el abordaje para minimizar las secuelas.

Neurocirugía: La RA, a menudo combinada con Inteligencia Artificial (IA), ha sido validada en este campo. Permite a los neurocirujanos visualizar la ubicación exacta de tumores cerebrales o espinales, mejorando la seguridad y reduciendo el margen de error. Este avance fue impulsado en parte por una startup de bioingenieros argentinos que trabajó con el FLENI.

Urología: El Hospital Italiano fue pionero en utilizar gafas de RA para guiar procedimientos urológicos, como la nefrectomía parcial laparoscópica (cirugía para extirpar parte del riñón), logrando una mayor precisión en la delimitación del tejido enfermo.

Cirugía Maxilofacial y Traumatología: Se utiliza para la planificación y colocación precisa de prótesis o implantes personalizados en reconstrucciones óseas.

🇦🇷 Orgullo Nacional: La Clave de la Democratización

El rápido avance de la RA en Argentina se debe en gran medida a desarrollos tecnológicos nacionales. Empresas fundadas por bioingenieros argentinos han creado plataformas que son más accesibles y están siendo validadas en hospitales de primera línea.

Dato Clave: Los sistemas desarrollados localmente apuntan a reducir los costos significativamente en comparación con el costoso hardware importado (que puede superar los $2.000 USD por cirugía), facilitando que esta tecnología de precisión pueda ser implementada en más centros de salud provinciales, democratizando el acceso a una cirugía de vanguardia.

✅ Impacto: Precisión, Seguridad y Colaboración

La principal ventaja es la seguridad del paciente. Al tener una guía visual constante de estructuras no visibles, el cirujano puede:

Asegurar márgenes oncológicos: Extirpar el tumor con mayor certeza de no dejar restos, protegiendo el tejido sano circundante. Disminuir el tiempo de recuperación: La precisión reduce el trauma quirúrgico. Potenciar la formación: La visualización holográfica en tiempo real facilita el aprendizaje para residentes y la colaboración remota entre especialistas.

La cirugía con Realidad Aumentada ya es una realidad palpable en Argentina, posicionando al país a la vanguardia de la digitalización de la salud en América Latina.

Para más detalles sobre los desarrollos argentinos, pueden ver la entrevista a los bioingenieros detrás de la plataforma: