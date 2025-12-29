Asueto el 2 de enero de 2026: Quiénes podrán disfrutar de un finde extra largo

¿Se trabaja o no se trabaja? Esa es la pregunta que miles de argentinos se están haciendo en este momento mientras organizan el arranque del 2026. Con el 1° de enero cayendo jueves, la expectativa por un “fin de semana XXL” que empalme con el viernes 2 es altísima.

Si ya estás armando las valijas o simplemente querés saber si suena el despertador el viernes, acá tenés la información oficial y confirmada actualizada a hoy, 29 de diciembre de 2025.

La situación a nivel nacional: ¿es feriado el 2 de enero?

Para la gran mayoría del país, la respuesta corta es NO.

El Gobierno Nacional, a través de los decretos publicados en el Boletín Oficial, estableció asuetos administrativos para las vísperas de las fiestas (24 y 31 de diciembre), pero no ha extendido esta medida al viernes 2 de enero de 2026.

Por lo tanto, a nivel nacional:

Jueves 1 de enero: Feriado Nacional inamovible (No se trabaja).

Feriado Nacional inamovible (No se trabaja). Viernes 2 de enero: Día laborable normal para la administración pública nacional y el sector privado.

Ver también: Bono de Fin de Año en Provincia de Buenos Aires: ¿Quiénes cobran hasta $300.000?

La excepción que confirma la regla: ¿Dónde sí hay asueto?

Aunque la norma general es trabajar, hay una provincia que dio la nota y oficializó un asueto que permite a sus empleados públicos disfrutar de un descanso extendido de 4 o 5 días.

Tucumán: El gobierno provincial decretó asueto administrativo para el viernes 2 de enero. Esto significa que los trabajadores estatales de dicha provincia empalmarán el feriado de Año Nuevo con el fin de semana, retomando actividades recién el lunes 5.

Ver también: Asueto en Provincia de Buenos Aires: Cronograma definitivo para Año Nuevo y el viernes 2 de enero

¿Qué pasa en Provincia de Buenos Aires?

En la Provincia de Buenos Aires, el decreto de asueto administrativo firmado por Axel Kicillof abarcó los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el 2 de enero no está incluido en esta medida excepcional, por lo que la actividad en las oficinas públicas bonaerenses debería ser normal, salvo disposición municipal de último momento.

¿Abren los bancos el viernes 2 de enero?

Este es un dato clave para quienes necesitan efectivo o realizar trámites presenciales tras el cierre de fin de año.

Jueves 1 de enero: Cerrados (Feriado Nacional).

Cerrados (Feriado Nacional). Viernes 2 de enero: LOS BANCOS ABREN.

El Banco Central (BCRA) y las asociaciones bancarias (ABA, ADEBA, ABAPPRA) operarán con horario habitual el viernes 2. Al no ser feriado nacional ni feriado bancario, la atención al público se restablece completamente tras el parate del 1 de enero.

Te puede interesar: Verano 2026: Cómo Acceder al Préstamo “Acá” del Banco Provincia para Financiar tus Vacaciones

Asueto vs. Feriado: ¿Me tienen que pagar doble?

Es fundamental entender la diferencia si te toca trabajar este viernes:

Si es un día normal (sin asueto ni feriado): Se paga como jornada simple.

Se paga como jornada simple. Si tu empresa o sector adhiere a un asueto: Es opcional para el sector privado. Si decidís abrir o te toca trabajar, se paga como un día normal, no doble.

Es opcional para el sector privado. Si decidís abrir o te toca trabajar, se paga como un día normal, no doble. Si fuera Feriado Nacional (como el 1 de enero): Ahí sí, si trabajás, te corresponde el pago del 100% extra (pago doble).

Ver también: Calendario de feriados 2026 en Argentina: todos los fines de semana largos y días no laborables mes a mes

En resumen para este viernes 2 de enero: Si trabajás en el sector privado (comercio, industria, servicios) en cualquier punto del país (incluso Tucumán), es un día laboral corriente y se paga simple, salvo que tu convenio colectivo o empleador diga lo contrario.

Calendario de Feriados: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

Si te quedaste con las ganas de seguir descansando, vas a tener que esperar un poco. Enero 2026 viene con pocos feriados extra.

Próximo Feriado Inamovible: Carnaval, que en 2026 caerá a mediados de febrero. Lunes 16 de febrero. Martes 17 de febrero.

Carnaval, que en 2026 caerá a mediados de febrero.

Preparate para volver a la rutina este viernes, pero chequeá siempre las redes de tu municipio local, ya que algunas intendencias podrían sumar asuetos de última hora no contemplados en la normativa nacional o provincial.