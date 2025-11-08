Gremios estatales preparan reclamos para las paritarias con Kicillof en la mira

Los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires están ultimando los detalles de sus reclamos salariales para la próxima negociación paritaria. En medio de la expectativa por la reapertura de las conversaciones, los sindicatos planean presentar una serie de peticiones al gobernador Axel Kicillof.

¿Cuáles son los principales reclamos de los estatales?

Entre los puntos más destacados que los gremios llevarán a la mesa de negociación se encuentran:

Aumento salarial del 40% para ajustar los sueldos a la inflación actual.

para ajustar los sueldos a la inflación actual. Revisión de los bonos compensatorios que se implementaron durante la pandemia.

que se implementaron durante la pandemia. Mejoras en las condiciones laborales y pedidos de mayor inversión en infraestructura.

Además, los sindicatos buscan asegurar un diálogo más fluido y constante con el gobierno provincial, alegando que la participación activa de los trabajadores es fundamental para el desarrollo de políticas públicas efectivas.

¿Cómo se preparan los gremios para la negociación?

Los representantes sindicales están realizando asambleas y reuniones internas para reunir opiniones y estructurar un plan de acción que les permita presentar sus demandas de manera cohesionada. Se espera que esta movilización sirva para fortalecer la voz de los trabajadores ante el gobierno provincial.

Asimismo, los dirigentes advierten que el éxito de esta paritaria dependerá en gran medida de la respuesta del gobernador Kicillof y su equipo económico, quienes deberán buscar un equilibrio entre las demandas laborales y la situación fiscal de la provincia.

Implicaciones de la negociación para el futuro de los estatales

El resultado de esta paritaria no solo impactará en el nivel salarial de los trabajadores estatales, sino que también podría influir en el clima laboral y en la satisfacción de los empleados públicos a largo plazo. La expectativa es alta, y tanto el gobierno como los sindicatos saben que la resolución afectará a miles de familias en la provincia.

La reanudación de las negociaciones está prevista para el próximo mes, donde se buscará alcanzar un acuerdo que contemple las necesidades de ambos lados. Hasta entonces, la incertidumbre y la expectación en el ámbito laboral se mantendrán latentes.