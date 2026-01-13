Grave accidente en la Ruta 9: dos heridos tras el choque entre un micro y un camión

Francisco Díaz
choque ruta 9

Un grave accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la ciudad bonaerense de Campana, cuando un micro de larga distancia y un camión protagonizaron un fuerte choque que dejó como saldo dos personas con heridas de consideración. El siniestro generó una importante conmoción en la zona y obligó a desplegar un operativo especial de seguridad vial debido a la reducción de carriles en una de las principales arterias del país.

El hecho ocurrió en el kilómetro 77 de la traza, cuando el micro —que había partido desde la Ciudad de Buenos Aires con destino final a la provincia de Salta— fue impactado desde atrás por un camión Mercedes Benz BluTec que transportaba un semirremolque tipo jaula, perteneciente a la empresa Ismael Dearma.

¿Podría repetirse el meteotsunami en la Provincia de Buenos Aires? Lo que dicen los expertos
Mirá también:

¿Podría repetirse el meteotsunami en la Provincia de Buenos Aires? Lo que dicen los expertos

Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo de carga no logró frenar a tiempo y terminó embistiendo al micro, provocando importantes daños materiales, especialmente en el lateral izquierdo de la unidad de pasajeros. En el colectivo de la empresa Suite Class viajaban 25 personas al momento del impacto.

Como consecuencia del choque, una mujer de 37 años, oriunda de la ciudad salteña de Orán, debió ser trasladada de urgencia al Hospital San José de Campana, donde quedó internada para evaluar la gravedad de las lesiones sufridas. Asimismo, el conductor del camión, identificado por sus iniciales D. E. A., también fue derivado al mismo centro de salud para recibir atención médica.

Afortunadamente, el resto de los pasajeros y el chofer del micro, un hombre de 32 años, resultaron ilesos y se encontraban fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Campana, junto a los servicios de emergencia, para asistir a las víctimas y ordenar la circulación vehicular. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de Campana, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias que derivaron en el accidente.

Continúa grave el niño accidentado en Pinamar tras un violento choque en la playa
Mirá también:

Continúa grave el niño accidentado en Pinamar tras un violento choque en la playa
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Ola gigante mdp
Tragedia en la Costa Atlántica: una ola gigante dejó un muerto y decenas de heridos en Mar del Plata
Provincia
Cambios patente provincia de Buenos Aires 2026
Alivio Fiscal 2026: ¿Qué autos dejan de pagar patente en Provincia de Buenos Aires este año?
Provincia
incendio tren
Trabajo extremo de Bomberos de Lezama, Chascomús y Castelli ante incendios generados por el paso del tren
Castelli Chascomús Lezama Provincia
Meteotsunami provincia Buenos Aires
Meteotsunami en la Costa Bonaerense: Todo sobre el fenómeno que causó una muerte y varios heridos en la playa
Provincia
Vtv provincia cambios
VTV 2026: Por qué rechazan a 4 de cada 10 autos y los nuevos controles en luces y frenos
Provincia
IMG 20260112 232048 (1280 x 806 píxel)
¿Podría repetirse el meteotsunami en la Provincia de Buenos Aires? Lo que dicen los expertos
Provincia
ola de calor
Arranca una semana marcada por el calor extremo: ¿cómo sigue el tiempo?
Provincia

Más leídas