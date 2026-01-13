Grave accidente en la Ruta 9: dos heridos tras el choque entre un micro y un camión

Un grave accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la ciudad bonaerense de Campana, cuando un micro de larga distancia y un camión protagonizaron un fuerte choque que dejó como saldo dos personas con heridas de consideración. El siniestro generó una importante conmoción en la zona y obligó a desplegar un operativo especial de seguridad vial debido a la reducción de carriles en una de las principales arterias del país.

El hecho ocurrió en el kilómetro 77 de la traza, cuando el micro —que había partido desde la Ciudad de Buenos Aires con destino final a la provincia de Salta— fue impactado desde atrás por un camión Mercedes Benz BluTec que transportaba un semirremolque tipo jaula, perteneciente a la empresa Ismael Dearma.

Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo de carga no logró frenar a tiempo y terminó embistiendo al micro, provocando importantes daños materiales, especialmente en el lateral izquierdo de la unidad de pasajeros. En el colectivo de la empresa Suite Class viajaban 25 personas al momento del impacto.

Como consecuencia del choque, una mujer de 37 años, oriunda de la ciudad salteña de Orán, debió ser trasladada de urgencia al Hospital San José de Campana, donde quedó internada para evaluar la gravedad de las lesiones sufridas. Asimismo, el conductor del camión, identificado por sus iniciales D. E. A., también fue derivado al mismo centro de salud para recibir atención médica.

Afortunadamente, el resto de los pasajeros y el chofer del micro, un hombre de 32 años, resultaron ilesos y se encontraban fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Campana, junto a los servicios de emergencia, para asistir a las víctimas y ordenar la circulación vehicular. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de Campana, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias que derivaron en el accidente.