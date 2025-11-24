Grave accidente en Dolores: Murió un joven tras violento choque entre moto y auto

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo en la ciudad de Dolores ha conmocionado a toda la comunidad dado que dejó como saldo la muerte de uno de los jóvenes que viajaba en una motocicleta.

Según confirmaron fuentes policiales, la víctima circulaba a bordo de una Honda Tornado 250 junto a otro acompañante cuando, por razones que aún son materia de investigación, impactaron con fuerza contra un automóvil Ford Ka que transitaba por la misma intersección. A raíz del violento choque, el joven sufrió lesiones de extrema gravedad.

Fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque, donde falleció pocos minutos después pese a los esfuerzos del personal médico.

El otro ocupante de la motocicleta también fue derivado al mismo centro de salud y permanece internado con pronóstico reservado, recibiendo atención intensiva.

En el lugar trabajó personal policial, agentes de tránsito y especialistas de Policía Científica, quienes realizaron pericias para determinar la mecánica del siniestro.

La causa fue caratulada inicialmente como Homicidio Culposo y quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Turno del Departamento Judicial de Dolores.