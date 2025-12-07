Gran Premio de Abu Dhabi 2025: A qué hora corre Colapinto y dónde ver la F1 en vivo

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llega a su fin este fin de semana en el circuito de Yas Marina. El piloto argentino Franco Colapinto busca cerrar su participación en la máxima categoría con una actuación destacada en el Gran Premio de Abu Dhabi. A continuación, te detallamos toda la información necesaria para no perderte la carrera: horarios para Argentina, opciones para ver en vivo por televisión y streaming, y cómo seguir la transmisión online.

Horarios del GP de Abu Dhabi para Argentina

La actividad principal se concentra este domingo 7 de diciembre. Es fundamental tener en cuenta la diferencia horaria, ya que la carrera se disputa al anochecer en los Emiratos Árabes Unidos, lo que corresponde a la mañana argentina.

Carrera principal: Domingo 7 de diciembre a las 10:00 hs (Hora Argentina).

Dónde ver a Franco Colapinto en vivo: TV y Streaming

Para los espectadores en Argentina, existen múltiples formas de seguir la carrera en directo, tanto a través de servicios de cable tradicional como mediante plataformas digitales.

Televisión por cable

La transmisión oficial para Argentina y gran parte de Latinoamérica está a cargo de la señal deportiva Fox Sports. Deberás sintonizar el canal correspondiente según tu cableoperador (Flow, Telecentro, DirecTV, etc.).

Streaming Online Oficial

Si prefieres ver la competición desde dispositivos móviles, tablets o computadoras, estas son las opciones legales y directas:

Disney+ Premium: La plataforma de streaming transmite la señal de ESPN/Fox Sports en vivo con los relatos habituales para la región.

La plataforma de streaming transmite la señal de ESPN/Fox Sports en vivo con los relatos habituales para la región. F1 TV Pro: Es el servicio oficial de la categoría. Ofrece transmisión sin cortes comerciales, acceso a cámaras a bordo (on-board) de Colapinto y de todos los pilotos, radios de los equipos en tiempo real y telemetría en vivo.

Cómo ver la F1 gratis o con VPN (Opciones alternativas)

Muchos usuarios buscan alternativas para visualizar la carrera aprovechando señales abiertas de otros países. Si cuentas con un servicio de VPN seguro, puedes conectarte a servidores de países europeos donde la Fórmula 1 se emite por televisión pública o gratuita.

Algunas de las emisoras internacionales que suelen transmitir la F1 en abierto (sujeto a geobloqueo, solucionable con VPN) incluyen:

RTBF Auvio (Bélgica): Transmisión en francés.

Transmisión en francés. ServusTV u ORF (Austria): Transmisión en alemán.

Transmisión en alemán. SRF (Suiza): Transmisión en alemán.

Para utilizar este método, debes conectar tu VPN al país de origen de la emisora antes de ingresar a su sitio web oficial.

Parrilla de Salida y Posiciones

La clasificación del sábado ha definido el orden de largada para este domingo. Franco Colapinto afrontará el desafío de gestionar los neumáticos en un circuito conocido por su baja degradación y las dificultades para adelantar en el sector del hotel, aunque las dos largas rectas con zona de DRS ofrecen oportunidades claras de sobrepaso.

Top 5 del Campeonato de Pilotos (Actualizado)

Esta última carrera define las posiciones finales del campeonato mundial. Así llegan los líderes a la última fecha:

Posición Piloto Escudería Puntos 1 Max Verstappen Red Bull Racing Definición en curso 2 Lando Norris McLaren Definición en curso 3 Charles Leclerc Ferrari Definición en curso 4 Oscar Piastri McLaren — 5 Carlos Sainz Ferrari/Williams —

Detalles del Circuito Yas Marina

Longitud: 5.281 km.

5.281 km. Vueltas: 58.

58. Distancia total: 306.183 km.

306.183 km. Récord de vuelta: Max Verstappen (1:26.103 en 2021).

El circuito ha sufrido modificaciones en los últimos años para favorecer el espectáculo, eliminando chicanas lentas y ensanchando curvas clave. La estrategia de paradas en boxes será determinante, siendo una parada la táctica más habitual, aunque la aparición de un Safety Car podría cambiar radicalmente el desarrollo de la prueba para Colapinto y el resto de la parrilla.