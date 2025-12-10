Gordo de Navidad 2025: cuándo se sortea, cuántos millones hay en premios y cuánto cuesta el billete

A pocas semanas de la festividad, miles de argentinos se preparan para el tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad, conocido popularmente como el Gordo. Este año, el evento, organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, promete repartir más de $1.750 millones en premios.

Más de $800 millones para el ganador

El sorteo se llevará a cabo el 26 de diciembre a las 21 horas en el Salón de Sorteos y será transmitido en vivo por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia. Este año, los apostadores podrán participar con billetes disponibles en más de 4.300 agencias habilitadas de la provincia de Buenos Aires.

El Gordo de Navidad 2025 pondrá en juego un total de $1.755.750.000 en premios, con un pozo principal que superará los $800 millones. Este sorteo se ha convertido en uno de los más esperados del año, generando expectativas entre quienes buscan finalizar el año con un golpe de suerte.

Detalles de los premios

Los apostadores pueden elegir un número entre el 000000 y el 99.999, adquiriendo el ticket en distintas modalidades: el billete entero, que tiene un valor de $50.000, o una fracción, que cuesta $5.000.

Además del pozo principal, el sorteo otorgará $250 millones al segundo premio, $65 millones al tercero, $25 millones al cuarto y $12 millones al quinto premio. También se premiarán las terminaciones del primer premio y aproximaciones hasta la quinta posición, lo que amplía las posibilidades de ganar.

Ediciones anteriores y expectativas

En 2024, el primer premio del Gordo fue para el número 81.476, que otorgó $500.000.000 a un único apostador en una agencia en Munro, Vicente López. Este año, los participantes esperan que la suerte les sonría nuevamente en uno de los sorteos más emblemáticos y esperados del año.