Golpe a la industria nacional: Cerró Fate y despidió a sus 920 trabajadores

Hoy 18 de febrero de 2026, FATE S.A., una de las industrias más emblemáticas del país con más de 80 años de historia en la fabricación de neumáticos, anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires.

Fin de una era industrial

La empresa informó que cesa inmediatamente su actividad productiva y bajará definitivamente las persianas de su fábrica, poniendo fin a más de ocho décadas de producción local.

Despedidos e impacto en el empleo

Como consecuencia del cierre, 920 trabajadores perderán sus empleos. La empresa indicó que abonará todas las indemnizaciones correspondientes y pagará sus obligaciones pendientes con empleados, proveedores y otros acreedores antes de clausurar la planta.

Motivos del cierre

Según el comunicado oficial, la decisión se debe a “cambios en las condiciones de mercado”, un contexto adverso en el que la fábrica no puede competir con la presión de importaciones de neumáticos a precios más bajos y enfrentó una caída en la demanda interna.

Un símbolo de la industria nacional

Fate fue la primera empresa en abastecer neumáticos radiales para la industria automotriz local y también exportó productos a Europa, Estados Unidos y América Latina, consolidándose como un pilar de la industria manufacturera argentina durante décadas.

Contexto productivo y económico

El cierre de Fate se da en un momento de desafíos profundos para la industria manufacturera del país, con varios sectores afectados por la apertura comercial, competencia global, aumento de importaciones y menores niveles de producción interna.

¿Qué sigue?

La clausura de esta planta emblemática no solo representa una fuerte pérdida de empleo en San Fernando y sus alrededores, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la producción industrial en Argentina, especialmente en sectores tradicionales como el del neumático