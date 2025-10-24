Fuerte tormenta en Junín dejó techos volados, árboles caídos y cortes de luz en varios barrios

Un violento temporal de lluvia y viento impactó en el noroeste bonaerense, cumpliendo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. En la noche de este jueves, la tormenta azotó Junín y sus alrededores, generando techos volados, árboles caídos y cortes de energía eléctrica en al menos quince barrios de la ciudad.

Según informes de medios locales, las ráfagas de viento superaron los 90 km/h, afectando tanto viviendas como comercios. Hubo familias que debieron ser evacuadas y otras recibieron asistencia por los daños en sus hogares.

El Intendente activó el protocolo de emergencia

Ante la gravedad del fenómeno, el intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias. Organismos municipales, junto con bomberos, Defensa Civil y fuerzas de seguridad, se organizaron para atender las situaciones de emergencia y brindar asistencia a los ciudadanos.

El jefe comunal afirmó: “Nuestros equipos están en la calle para solucionar los inconvenientes ocasionados por el fuerte temporal. Si tenés una urgencia, comunicate con Defensa Civil llamando al 103.”

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano se confirmó que continúa la asistencia a las familias afectadas, mientras que equipos de Espacios Públicos y de la empresa EDEN trabajan en limpiar ramas, árboles y postes caídos, y en restablecer el servicio eléctrico.

Los equipos municipales y de emergencia recorrieron los barrios más afectados para asistir a los vecinos y restaurar los servicios esenciales.

Cuáles son los sectores más afectados y las lluvias acumuladas

El impacto del temporal también se sintió en las zonas rurales del partido, donde los suelos ya estaban saturados por las lluvias de los últimos meses. Se reportó que entre la noche del jueves y la madrugada del viernes cayeron entre 40 y 70 milímetros, con picos que superaron los 100 mm en algunos casos.

Localidades cercanas como Chivilcoy, Ameghino, Rojas, Pergamino y Colón también experimentaron los efectos del temporal, resultando en interrupciones del servicio eléctrico y caída de árboles.

¿Cuál es la situación actual y las alertas vigentes?

A pesar de que el temporal comenzó a ceder, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes que afecta a gran parte del noroeste bonaerense durante la mañana de este viernes. Se anticipan lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas intensas y posibilidad de caída de granizo.

Las autoridades locales recomiendan a la población evitar circular por calles anegadas o caminos rurales, y mantenerse actualizados.