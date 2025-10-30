Fresco pero agradable: jueves con sol en gran parte de la provincia

La amplitud térmica se ha convertido en la protagonista de estos días en gran parte del territorio bonaerense. Mañanas y noches frías contrastan con tardes más templadas, dentro de un contexto de inestabilidad climática que podría mantenerse, según los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Jueves con probabilidad de lloviznas
De acuerdo con el organismo nacional, este jueves volverían las precipitaciones en distintas zonas de la provincia.
El cielo se mantendría mayormente cubierto durante toda la jornada, con probabilidades de lloviznas en horas de la mañana.
Las temperaturas oscilarán entre los 10°C de mínima y los 18°C de máxima.
📍 Cuadro resumen del jueves:
|Momento del día
|Condición climática
|Temperatura estimada
|Mañana
|Lloviznas aisladas
|10°C – 12°C
|Tarde
|Cielo nublado
|16°C – 18°C
|Noche
|Nubes persistentes
|13°C – 14°C
Viernes con repunte térmico
A partir del viernes, se espera una mejora paulatina. El cielo permanecerá algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado durante la tarde y noche.
El termómetro marcará un leve ascenso, con mínimas de 9°C y máximas de 23°C.
📍 Cuadro resumen del viernes:
|Momento del día
|Condición climática
|Temperatura estimada
|Mañana
|Nubes dispersas
|9°C – 15°C
|Tarde
|Parcialmente nublado
|20°C – 23°C
|Noche
|Despejado parcial
|17°C – 18°C
Fin de semana con temperaturas agradables
El sábado mantendrá las buenas condiciones, con nubosidad variable y marcas térmicas de entre 13°C y 25°C. El domingo conservará la tendencia cálida, consolidando el ascenso térmico que se hará sentir en toda la provincia.
📍 Cuadro resumen del fin de semana:
|Día
|Condición climática
|Mínima
|Máxima
|Sábado
|Nubosidad variable
|13°C
|25°C
|Domingo
|Parcialmente soleado
|15°C
|26°C
📌 En resumen, tras un inicio de semana marcado por la inestabilidad, el tiempo tenderá a mejorar hacia el fin de semana, con un notorio aumento de las temperaturas y condiciones más estables en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires.