Formación en Oficios: Cambios en los Programas de Empleo para 2026

El panorama de la capacitación laboral y la asistencia social en Argentina atraviesa una transformación decisiva de cara al ciclo 2026. Con la reciente creación del Centro de Formación Capital Humano y los cambios en el programa Volver al Trabajo, la capacitación en oficios ha dejado de ser una opción para convertirse en un requisito central para mantener beneficios y mejorar la empleabilidad.

Esta guía detalla todo lo que necesitás saber sobre las nuevas inscripciones, el sistema de “vouchers” educativos y el cronograma de pagos vigente.

¿Qué es el nuevo Centro de Formación Capital Humano?

Oficializado a finales de 2024 mediante la Resolución 1105/2025, este nuevo organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano tiene un objetivo claro: reemplazar progresivamente los planes sociales tradicionales por incentivos directos a la capacitación. La estrategia busca conectar la oferta educativa con la demanda real del sector privado.

La gran novedad para 2026 es la implementación de un sistema de “vouchers” o créditos de formación. En lugar de recibir una transferencia monetaria sin contraprestación, los beneficiarios de programas sociales recibirán cupos para cursar oficios en instituciones certificadas, siendo la asistencia a estos cursos obligatoria para la continuidad del cobro.

Inscripciones 2026: Cómo anotarse en los cursos

La puerta de entrada para todas las capacitaciones oficiales sigue siendo el Portal Empleo. Si sos titular de programas como Volver al Trabajo o simplemente buscás capacitación gratuita, debés seguir estos pasos para no perder tu vacante:

Registro obligatorio: Ingresá a portalempleo.gob.ar con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Es fundamental que tu “Curriculum Vitae” digital esté cargado y actualizado en la plataforma.

Ingresá a portalempleo.gob.ar con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Es fundamental que tu “Curriculum Vitae” digital esté cargado y actualizado en la plataforma. Búsqueda de cursos: Dentro de la sección “Capacitación y Formación Profesional”, buscá las ofertas disponibles para tu localidad.

Dentro de la sección “Capacitación y Formación Profesional”, buscá las ofertas disponibles para tu localidad. Preinscripción: Al seleccionar un curso, hacé clic en “Preinscribite”. La institución educativa se contactará con vos para confirmar la vacante.

Atención a las fechas: Muchas jurisdicciones, como CABA y diversas universidades nacionales, abrieron una primera etapa de inscripción en diciembre de 2025 y reabrirán convocatorias entre el 2 y el 28 de febrero de 2026. Se recomienda revisar el portal diariamente durante esas fechas.

Oferta académica: ¿Qué oficios se pueden estudiar?

Para el ciclo 2026, el Ministerio ha priorizado dos grandes áreas con salida laboral inmediata:

1. Oficios Tradicionales y Construcción

Siguen siendo los más demandados por el sector industrial y de servicios domiciliarios:

Instalación y mantenimiento de aires acondicionados.

Electricidad domiciliaria e industrial (Niveles I y II).

Gasista matriculado.

Mecánica de motos y automotor.

Construcción en seco y soldadura.

2. Habilidades Digitales y Nuevas Tecnologías

Orientados al teletrabajo y servicios freelance:

Programación Web (WordPress, HTML, Python).

Marketing Digital y gestión de redes sociales.

Operador de PC y herramientas de oficina (Excel avanzado).

Reparación de celulares y dispositivos móviles.

Estado de “Volver al Trabajo”: Pagos y requisitos 2026

Existe mucha incertidumbre sobre la continuidad de los cobros. Aquí está la información oficial actualizada a la fecha:

Monto y Cronograma: El pago se mantiene en $78.000 mensuales. La fecha de cobro habitual es el quinto día hábil de cada mes. Para enero de 2026, los depósitos se realizarán en la primera semana del mes.

Vigencia del Programa: Según el Decreto 198/2024, el programa Volver al Trabajo tiene vigencia legal hasta mayo de 2026. Sin embargo, el Ministerio avanza en la reconversión de estos planes. Quienes no se inscriban en las nuevas instancias de capacitación (sistema de vouchers) corren riesgo de ser dados de baja antes de esa fecha límite.

Requisitos generales para cursar

Para acceder a la oferta gratuita del Ministerio de Capital Humano, debés cumplir con lo siguiente:

Ser mayor de 18 años.

Contar con DNI argentino vigente.

Tener residencia en el país.

Para ciertos cursos técnicos, se puede requerir título secundario completo (verificar en cada ficha del curso).

Recomendación final

No esperes a recibir una notificación de baja para actuar. La transición hacia el modelo de “empleo y capacitación” es un hecho. Ingresá hoy mismo al Portal Empleo, verificá que tus datos de contacto (teléfono y mail) estén correctos y postulate a un curso que inicie en febrero o marzo de 2026. La certificación oficial no solo protege tu beneficio actual, sino que mejora sustancialmente tu perfil para el mercado privado.