Volver al Trabajo: el futuro del ex Potenciar Trabajo en 2026

Diciembre de 2025 cierra un año de transformaciones profundas para los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo. Con el programa dividido y nuevas reglas de juego bajo la órbita de Capital Humano, la incertidumbre sobre el cobro de fin de año es alta. A continuación, detallamos la situación oficial sobre el depósito de este mes, la ausencia del aguinaldo y la fecha límite que el Gobierno ha puesto para la finalización de la prestación.

¿Cuánto se cobra en diciembre 2025 y qué pasó con el Aguinaldo?

El Ministerio de Capital Humano mantiene la política de congelamiento sobre el monto de la prestación. Para este mes de diciembre, los titulares de Volver al Trabajo y del programa de Acompañamiento Social perciben nuevamente $78.000.

Uno de los puntos que genera mayor confusión es el Sueldo Anual Complementario (SAC). Es importante aclarar que, bajo la nueva normativa vigente desde la disolución del Potenciar Trabajo, no existe el pago de medio aguinaldo para estos programas sociales. El depósito único acreditado corresponde al haber mensual habitual.

Fecha de pago: El dinero se acreditó el quinto día hábil del mes (5 de diciembre).

Monto total: $78.000 (sin bonos extras).

Aguinaldo: No corresponde.

Alerta 2026: La fecha de vencimiento del programa

Más allá del cobro mensual, la preocupación central gira en torno a la duración del beneficio. Según la reglamentación establecida (Resolución 84/2024 y decretos complementarios), el programa “Volver al Trabajo” tiene un carácter temporal con una duración máxima de 24 meses.

Esto significa que, para la gran mayoría de los beneficiarios que fueron traspasados automáticamente en abril de 2024, el programa finalizaría definitivamente en abril o mayo de 2026. El objetivo del Gobierno es que, para esa fecha, los titulares hayan conseguido empleo formal o se hayan capacitado a través de los cursos obligatorios, ya que la asistencia económica directa dejará de existir tal como se conoce hoy.

Validación de datos: el requisito excluyente para seguir cobrando

A diferencia del viejo Potenciar, ya no es necesario certificar actividad en una Unidad de Gestión (cooperativa). Sin embargo, la permanencia en el padrón depende de la actividad individual del usuario en el sistema digital.

Para evitar la suspensión del pago en los próximos meses, es obligatorio mantener al día la información en el Portal Empleo:

Tener el Currículum Vitae cargado y actualizado en la plataforma.

Validar los datos personales y de contacto.

Postularse a las ofertas laborales que el sistema sugiera según el perfil.

Inscribirse y cursar las capacitaciones de formación laboral ofrecidas.

Quienes no registren movimientos o no acepten propuestas de capacitación corren riesgo de ser dados de baja bajo la carátula de “falta de interés en la reconversión laboral”.

Compatibilidades: ¿Qué ingresos me hacen perder el plan?

Es fundamental conocer los límites de ingresos para no caer en incompatibilidades que bloqueen el depósito de $78.000.

Lo que SÍ es compatible

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.

y Asignación por Embarazo. Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar).

(ex Tarjeta Alimentar). Monotributo Social (categoría A del Monotributo).

(categoría A del Monotributo). Trabajo registrado en blanco, siempre que la remuneración bruta no supere el valor de 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Trabajo en casas particulares y empleo rural temporario.

Lo que NO es compatible (causa de baja)

Cobrar jubilación o pensión (contributiva o no contributiva).

Percibir la Prestación por Desempleo.

Haber realizado viajes al exterior (cruce de datos con Migraciones).

Ser titular de más de un inmueble o de un automotor con menos de 10 años de antigüedad.

Cómo reclamar si no cobraste

Si cumplís con todos los requisitos y no viste acreditado el monto en tu cuenta habitual, el reclamo debe canalizarse a través de los medios oficiales del Ministerio de Capital Humano o mediante la línea 130 de ANSES, aunque la gestión operativa depende de la Secretaría de Trabajo.