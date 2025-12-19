Potenciar Trabajo hoy: fechas de cobro 2026, aguinaldo y los cambios urgentes que llegan con el nuevo Presupuesto

Si sos beneficiario del ex Potenciar Trabajo (ahora dividido en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social), el cierre de 2025 trae noticias mixtas. Mientras el Gobierno Nacional acaba de lograr la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados, se confirman datos cruciales sobre tu cobro de enero, la falta de bonos de fin de año y la fecha límite de vigencia del programa.

A continuación, te detallamos toda la información confirmada a diciembre de 2025 para que sepas exactamente cuánto vas a cobrar, cuándo y qué pasará con tu beneficio en los próximos meses.

¿Cuánto cobro en enero 2026? Montos y aguinaldo

La pregunta más repetida en las últimas horas tiene una respuesta oficial y definitiva. Para el inicio de 2026, la situación financiera del programa es la siguiente:

Monto confirmado: Seguirás cobrando $78.000 . Este valor se mantiene congelado y no ha recibido actualizaciones por inflación a pesar de los aumentos en otras prestaciones como la AUH o jubilaciones.

Seguirás cobrando . Este valor se mantiene congelado y no ha recibido actualizaciones por inflación a pesar de los aumentos en otras prestaciones como la AUH o jubilaciones. ¿Hay aguinaldo o bono navideño?: No. El Ministerio de Capital Humano confirmó que los beneficiarios de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social quedaron excluidos del pago del medio aguinaldo de diciembre y de los bonos extraordinarios que sí recibieron los jubilados de la mínima.

Fecha de cobro estimada: Enero 2026

El pago de diciembre ya fue acreditado el pasado viernes 5. Para enero de 2026, el calendario se ve afectado por el feriado de Año Nuevo. Según la regla del “quinto día hábil” que utiliza Capital Humano, esta es la fecha de cobro proyectada:

Fecha probable de acreditación: Jueves 8 de enero de 2026.

Importante: Tené en cuenta que el 1 de enero (jueves) es feriado inamovible. El recuento de días hábiles comienza el viernes 2. Por eso, el pago impactaría recién hacia el jueves 8.

Alerta: Qué dice el Presupuesto 2026 sobre tu plan

Este jueves 18 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2026, y la letra chica trae novedades que debés conocer. El texto aprobado sugiere un recorte real en las partidas destinadas a programas de empleo como Volver al Trabajo.

Lo que tenés que saber para anticiparte:

Fecha de vencimiento: Según la normativa vigente (Decreto 198/2024), los pagos del programa Volver al Trabajo tienen fecha de finalización programada para mayo de 2026 . No hay anuncios oficiales de prórroga por el momento.

Según la normativa vigente (Decreto 198/2024), los pagos del programa Volver al Trabajo tienen fecha de finalización programada para . No hay anuncios oficiales de prórroga por el momento. Recorte de fondos: El presupuesto proyecta una caída de más del 70% en términos reales para estos programas, lo que refuerza la intención del Gobierno de auditar y reducir la nómina de beneficiarios, transformando la asistencia en sistemas de capacitación o “vouchers” de formación.

Acompañamiento Social: ¿Nuevas inscripciones?

Recientemente se oficializó la Resolución 167/2025, que creó una nueva Unidad Ejecutora para el Programa de Acompañamiento Social (destinado a mayores de 50 años y madres de 4 o más hijos). Aunque esto generó rumores de apertura, la realidad es estricta:

Actualmente NO hay inscripciones masivas abiertas. El sistema prioriza a quienes ya venían del Potenciar Trabajo. Sin embargo, esta nueva unidad tiene la facultad de habilitar altas en casos de extrema vulnerabilidad, por lo que se recomienda mantener tus datos actualizados en Mi ANSES y estar atento a las comunicaciones oficiales, ya que el empadronamiento es obligatorio para no perder el cobro.

Guía rápida: Cómo chequear si seguís activo

Ante las constantes bajas por auditorías y cruces de datos (viajes al exterior, tenencia de autos nuevos, compra de dólares), es vital que verifiques tu estado antes de la fecha de cobro:

Ingresá a la app Mi Argentina o al sitio web Mi ANSES. Dirigite a la sección “Mis Cobros”. Buscá la línea que diga “Volver al Trabajo” o “Acompañamiento Social”. Si figura una fecha de liquidación para el próximo mes, tu beneficio sigue activo. Si aparece “Suspendido” o no figura, deberás iniciar un reclamo en Capital Humano.

Recomendación final: Cuidá tu beneficio. Si te solicitan actualizar datos o realizar cursos de capacitación (en el caso de Volver al Trabajo), hacelo de inmediato a través del Portal Empleo, ya que el incumplimiento es causal directa de baja en 2026.