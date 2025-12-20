El fin de Potenciar Trabajo y los cambios confirmados para 2026: Vouchers, plazos y nuevos montos

Si sos beneficiario de los programas que reemplazaron al antiguo Potenciar Trabajo (hoy divididos en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social), el arranque del 2026 trae noticias cruciales que debés conocer para no perder tu ingreso. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, ha delineado una hoja de ruta que incluye fechas límite de cobro y una transformación radical del sistema de asistencia hacia un modelo de capacitación.

A continuación, desglosamos la información oficial y lo que se debate en el Presupuesto 2026 para que sepas exactamente dónde estás parado.

¿Hasta cuándo se cobra el ex Potenciar Trabajo?

Este es el dato más importante que debés agendar. Según lo establecido en el Decreto 198/2024 y ratificado en las proyecciones presupuestarias, el programa Volver al Trabajo tiene una fecha de finalización prevista para mayo de 2026. Esto significa que, salvo una nueva prórroga o decreto de necesidad y urgencia, los pagos mensuales regulares dejarían de acreditarse a mediados de año.

El objetivo del gobierno es que, para esa fecha, la mayoría de los beneficiarios hayan transicionado hacia el empleo formal o hacia el nuevo sistema de capacitación.

El nuevo sistema: de Planes a “Vouchers de Capacitación”

Una de las novedades más fuertes para el ciclo 2026 es el cambio de paradigma. El Ejecutivo busca reemplazar la asignación directa de dinero por un sistema de vouchers o becas de formación. ¿Qué implica esto?

Fin de la intermediación:

Capacitación obligatoria: Para seguir recibiendo asistencia del Estado, el titular deberá cursar trayectos formativos específicos. El dinero estaría condicionado al 100% a la asistencia y aprobación de estos cursos.

Presupuesto diferenciado: Los análisis del Presupuesto 2026 indican un recorte real en las partidas de Volver al Trabajo (enfocado en personas de 18 a 49 años), mientras que Acompañamiento Social (mayores de 50 y madres de más de 4 hijos) podría recibir una actualización de fondos, aunque su continuidad a largo plazo también está bajo revisión.

Montos congelados: ¿Cuánto se cobra en enero y febrero 2026?

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las jubilaciones, que se actualizan por inflación o movilidad, los programas ex Potenciar Trabajo se mantienen congelados.

Para el inicio de 2026, el monto a percibir sigue siendo de $78.000 mensuales. No se han anunciado bonos extraordinarios ni aguinaldos para este sector específico. La estrategia oficial es licuar este monto mediante la inflación para incentivar la salida del programa hacia el mercado laboral.

Requisitos obligatorios para no ser dado de baja hoy

Mientras se definen los cambios para mayo de 2026, las bajas por incumplimiento siguen activas. Para mantener el cobro mes a mes, asegurate de cumplir con estos tres puntos en el portal Portal Empleo:

Validación de datos: Tu currículum y datos de contacto deben estar actualizados. Si el sistema detecta inactividad, podés sufrir una suspensión. Cursos de formación: Si te llega una notificación para realizar un curso de formación laboral, la asistencia es obligatoria. Rechazarla es motivo de baja. Incompatibilidades: Recordá que no podés tener un empleo registrado que supere el Salario Mínimo (salvo excepciones del programa), ni haber comprado dólares, ni poseer autos de menos de 10 años de antigüedad.

Acompañamiento Social: La situación de los mayores de 50 años

Si fuiste transferido al programa Acompañamiento Social, tu situación es ligeramente más estable, pero no definitiva. Este grupo, considerado de mayor vulnerabilidad y con más dificultades para reinsertarse en el mercado laboral privado, seguirá bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Se espera que durante 2026 se lance un reempadronamiento específico para este grupo con el fin de auditar la situación socioeconómica de cada hogar.

¿Qué hacer ante la incertidumbre?

Ante el escenario de la finalización de pagos en mayo de 2026, la recomendación para todos los titulares es ingresar semanalmente a Mi Argentina o Mi ANSES para verificar notificaciones. No confíes en intermediarios ni gestores; la comunicación del Ministerio de Capital Humano es directa con el beneficiario.

Importante: Si conseguís un trabajo en blanco (“empleo registrado”), recordá que el programa “Volver al Trabajo” es compatible por unos meses, pero debés informarlo para evitar que luego te soliciten la devolución de los haberes percibidos indebidamente.