Fatal accidente en la Ruta 2: murió un motociclista tras fuerte choque con un auto cerca de Dolores

Francisco Díaz
Accidente fatal en la Autovía 2: un ciclista perdió la vida tras ser embestido

Un grave accidente de tránsito ocurrió en las últimas horas de la víspera en el kilómetro 195 de la Ruta 2, en jurisdicción del partido de Dolores, cerca de la localidad de Sevigné.

El siniestro involucró a un automóvil Peugeot y a una motocicleta. Como resultado del impacto, falleció en el lugar un hombre de 30 años, quien conducía la moto.

En el vehículo viajaban una pareja y dos menores, oriundos de Florencio Varela, quienes no resultaron lesionados.

En el lugar trabajaron personal de la Policía Vial, el Sistema de Emergencias Médicas de Dolores y agentes de la concesionaria AUBASA, quienes realizaron las tareas de asistencia, peritajes y ordenamiento del tránsito.

Las autoridades investigan las causas del siniestro.

