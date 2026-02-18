Ex Potenciar Trabajo en marzo 2026: Nuevos requisitos urgentes, fin del plan y llegada de los Vouchers Educativos

Marzo de 2026 marca un punto de inflexión definitivo para cientos de miles de beneficiarios de programas sociales en Argentina, con un impacto inminente y profundo en la Provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Capital Humano ha confirmado el final del pago directo tradicional del ex Potenciar Trabajo (actualmente dividido en los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social) para dar paso a un novedoso sistema de Vouchers Educativos y capacitación laboral obligatoria. Quienes no actúen con rapidez y actualicen su situación durante este mes, corren el riesgo de quedar excluidos del esquema de asistencia del Estado.

La estrategia del Gobierno nacional apunta a una reconversión total de la ayuda social, eliminando de raíz la intermediación y enfocándose netamente en la inserción en el mercado laboral formal. Esto significa que el asistencialismo pasivo tiene fecha de vencimiento confirmada para el segundo trimestre de 2026. A partir de ese momento, la continuidad del apoyo económico dependerá exclusivamente de la formación en oficios y la participación activa en cursos avalados por el Estado y el sector privado.

El panorama actual: De Volver al Trabajo al sistema de Vouchers

Para comprender la urgencia de marzo, es indispensable analizar la transformación estructural que atraviesan los programas sociales. Durante los últimos años, el histórico Potenciar Trabajo fue desarticulado para transparentar el padrón y segmentar a los beneficiarios. La mayor parte de los titulares pasó a Volver al Trabajo, un programa diseñado específicamente para personas con posibilidades reales de integrarse al mercado laboral a corto plazo. Hasta la fecha, este grupo continuó percibiendo una asignación mensual de $78.000 a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Sin embargo, la gran novedad de este 2026 es que dicho pago en efectivo y sin contraprestación comprobable tiene los días contados. Las autoridades han oficializado que el desembolso de los $78.000 en su formato actual finalizará de manera inminente. En su reemplazo, se implementará un esquema de Vouchers Educativos gestionados desde el nuevo Centro de Formación de Capital Humano. Las pruebas piloto ya se encuentran en marcha en diversos municipios, ofreciendo capacitaciones en oficios de alta demanda, como instalación de gas, electricidad matriculada, programación básica o pintura domiciliaria, mediante acuerdos de articulación público-privada con empresas de primera línea.

Este cambio de paradigma exige que los beneficiarios dejen de ser receptores para convertirse en estudiantes activos. Aquellos que no se inscriban en las capacitaciones presenciales habilitadas perderán el respaldo económico mensual de forma automática.

Cronograma de pagos y montos confirmados para marzo 2026

A pesar de los cambios en el horizonte, durante el mes de marzo el Estado nacional cumplirá con los compromisos vigentes. Es fundamental que los titulares verifiquen sus cuentas bancarias en las fechas estipuladas por ANSES, recordando que el monto se mantiene congelado respecto a las últimas actualizaciones. El objetivo oficial detrás de este congelamiento es desincentivar la permanencia crónica en el programa e incentivar el salto definitivo al empleo formal privado.

A continuación, se detalla el esquema de cobro para el mes en curso:

Programa Social Monto a cobrar (Marzo 2026) Medio de pago Estado actual Volver al Trabajo (Ex Potenciar) $78.000 Cuenta bancaria / BNA+ Últimos meses de vigencia del pago directo. Acompañamiento Social $78.000 Cuenta bancaria / BNA+ En proceso de reconversión hacia el nuevo sistema. Plan Fomentar Empleo $78.000 Exclusivo BNA+ Requiere asistencia a cursos presenciales.

Cabe destacar que, adicionalmente, algunos grupos específicos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar podrían recibir complementos extraordinarios según el calendario habitual de ANSES, pero el ingreso base por el plan laboral se mantiene inamovible en $78.000.

Requisitos obligatorios en la Provincia de Buenos Aires

El impacto de esta transformación se sentirá con mayor fuerza en la Provincia de Buenos Aires, territorio que concentra el mayor porcentaje de inscriptos en planes sociales a nivel nacional. Desde el populoso conurbano bonaerense hasta importantes polos productivos y ciudades del interior como Tandil, Mar del Plata o Bahía Blanca, la directiva del Ministerio es clara: la actualización de datos y la inscripción en cursos son de carácter obligatorio e inmediato.

Para asegurar la transición hacia el sistema de Vouchers Educativos y no sufrir la baja del programa, los beneficiarios deben cumplir rigurosamente con los siguientes pasos durante este mes:

Actualización en Mi ANSES: Es el paso fundamental. Se debe ingresar a la plataforma oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que todos los datos personales, familiares, de contacto y el nivel educativo alcanzado estén correctos y respaldados.

Es el paso fundamental. Se debe ingresar a la plataforma oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que todos los datos personales, familiares, de contacto y el nivel educativo alcanzado estén correctos y respaldados. Inscripción en el Portal Empleo: Los titulares deben crearse un usuario en el Portal Empleo del Gobierno nacional, completar su currículum vitae digital de manera exhaustiva y postularse a los cursos presenciales habilitados en su zona de residencia o código postal.

Los titulares deben crearse un usuario en el Portal Empleo del Gobierno nacional, completar su currículum vitae digital de manera exhaustiva y postularse a los cursos presenciales habilitados en su zona de residencia o código postal. Asistencia presencial comprobable: A diferencia de años anteriores donde primaba la virtualidad o el control laxo, el nuevo esquema exige presencialidad estricta mediante control biométrico o planillas auditadas por el Estado. Faltar a las clases de oficios dictadas en los Centros de Formación será motivo de suspensión inmediata del beneficio.

A diferencia de años anteriores donde primaba la virtualidad o el control laxo, el nuevo esquema exige presencialidad estricta mediante control biométrico o planillas auditadas por el Estado. Faltar a las clases de oficios dictadas en los Centros de Formación será motivo de suspensión inmediata del beneficio. Uso de la aplicación BNA+: El Banco Nación se consolida como la vía principal para canalizar la asistencia y los futuros vouchers. Es necesario tener la billetera virtual activa, actualizada y sin bloqueos de seguridad.

El Banco Nación se consolida como la vía principal para canalizar la asistencia y los futuros vouchers. Es necesario tener la billetera virtual activa, actualizada y sin bloqueos de seguridad. Desvinculación de unidades de gestión: Ya no es necesario, ni está permitido, reportarse ante organizaciones sociales, movimientos territoriales o cooperativas intermediarias. Todo el trámite es personal, gratuito y directo con el Estado Nacional.

El impacto macroeconómico y el futuro del empleo formal

El análisis detallado de estas medidas revela una intención clara por parte de la administración central: transformar el gasto corriente en asistencia social en una inversión directa en capital humano. La decisión de acotar el programa Volver al Trabajo a un plazo máximo de vigencia funciona como un mecanismo que busca movilizar a la población económicamente activa hacia la capacitación certificada.

El desafío principal de cara a la segunda mitad de 2026 residirá en la capacidad del Estado para absorber la masiva demanda de cursos que se generará en estas semanas previas al corte definitivo del pago directo. La articulación con empresas privadas será la llave maestra para asegurar que la formación técnica se traduzca rápidamente en contrataciones reales en el sector privado, cerrando así el ciclo de dependencia.

Marzo es el mes límite para comprender y adaptarse a las nuevas reglas del juego. Resulta imperativo ingresar a las plataformas oficiales hoy mismo para revisar el estado de cuenta, inscribirse en las formaciones disponibles y asegurar la continuidad en esta nueva y exigente etapa de integración laboral. La inacción durante las próximas semanas resultará en la pérdida definitiva del acompañamiento estatal.